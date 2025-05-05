Вигоріти ще до сніданку: як припинити контролювати все та всіх навколо

У часи нестабільності багатьом здається, що контроль - єдиний спосіб зберегти порядок у житті. Але бажання все тримати в руках призводить до вигоряння, тривожності й втрати радості. Чому так відбувається, і як вийти з цього сценарію без самознищення?

Як припинити контролювати абсолютно все, щоб не зійти з розуму, розповів для РБК-Україна (проєкт Styler) лайф коуч та сексолог Віталій Курсік.

Ти теж з тих, хто все планує, все передбачає і трохи панікує, коли щось іде не за графіком? "Ранок - за розкладом. Пошта - під контролем. Побут - в порядку. Люди - ну майже слухняні. Тільки чомусь усе одно всередині - напруга. І страх. Що щось важливе вислизне. Що хтось помилиться. Що світ раптом стане хаотичним, а ти - не готовий(а). І це обов'язково трапиться", - розповідає експерт.

За словами психологів, контроль - це броня, яку люди надягають на себе замість довіри. І ця броня важка, бо заважає дихати.

Чому ми усе контролюємо

Це спосіб впоратись із тривожністю. Ми боїмось помилок, втрати, хаосу - і створюємо "ілюзію впорядкованості". Але ціна за неї - нервові зриви, безсоння, постійна внутрішня напруга.

"Контроль - це ілюзія, яку ми придумали, щоби не боятися. Контроль дає відчуття безпеки. Але не саму безпеку. Бо можна тримати всі нитки в руках - і все одно заплутатися. Життя - не Excel-таблиця. Люди - не завжди прогнозовані. Стосунки - не алгоритми. Сюрпризи - неминучі. І насправді ми не керуємо життям. Ми скоріше балансуємо з ним, як на канаті. Іноді - впевнено. А іноді - тримаючись за повітря", - підкреслює Віталій Курсік.

Як виглядає життя під повним контролем

Ваш день розписаний буквально по хвилинах

Ви не можете делегувати нікому навіть прості завдання

Страшенно дратуєтеся, коли щось пішло "не за планом"

У вас постійне відчуття, що ви не встигаєте

Страх перед невизначеністю

Втрата радості та легкості

Коли варто відпустити повний контроль:

Бувають моменти, коли потрібно зупинитися і відпустити контроль, бо інакше це вас може знищити. Основні ознаки, що вам потрібен відпочинок:

Втома навіть після відпочинку

Роздратування через дрібниці

Потреба все перевіряти

Почуття провини, якщо щось не так

Постійне напруження в тілі

Як відпустити контроль і не втратити себе

"То як не зійти з розуму? Почати з простого: визнати, що не все залежить від тебе. Відділити те, на що ти можеш вплинути, і те, що поза твоєю зоною контролю. Навчитися дихати глибше, коли щось іде не так", - радить коуч.

Визнайте тривожність. Потреба в контролі - це страх, а не сила.

Сфокусуйтеся на впливі. Контролювати все - неможливо, але ви можете впливати на себе: як реагуєте, як дихаєте, як відпочиваєте.

Розмежуйте зони. Що ви можете контролювати, на що можете впливати, а що від вас не залежить.

Делегуйте дрібниці. Почніть із малого: хай інші готують, приймають рішення.

Працюйте з тілом. Контроль живе в м’язах - допомагає дихання, рух, танець.

Знайдіть опору. Психотерапія, підтримка друзів, духовні практики.

Навчіться казати "не знаю". Це нормально - бути неідеальними.

"Питайте себе: "А що я можу зробити зараз?" Бо справжня сила - не в контролі. А в довірі. До себе. До життя. До процесу. Іноді ми ростемо найбільше саме тоді, коли все йде не за планом. Тож, може, замість контролю - обрати ясність? А замість напруги - гнучкість? Сприймайте усе, що відбувається з довірою", - резюмує Віталій Курсік.