Вигоріти ще до сніданку: як припинити контролювати все та всіх навколо
У часи нестабільності багатьом здається, що контроль - єдиний спосіб зберегти порядок у житті. Але бажання все тримати в руках призводить до вигоряння, тривожності й втрати радості. Чому так відбувається, і як вийти з цього сценарію без самознищення?
Як припинити контролювати абсолютно все, щоб не зійти з розуму, розповів для РБК-Україна (проєкт Styler) лайф коуч та сексолог Віталій Курсік.
Ти теж з тих, хто все планує, все передбачає і трохи панікує, коли щось іде не за графіком? "Ранок - за розкладом. Пошта - під контролем. Побут - в порядку. Люди - ну майже слухняні. Тільки чомусь усе одно всередині - напруга. І страх. Що щось важливе вислизне. Що хтось помилиться. Що світ раптом стане хаотичним, а ти - не готовий(а). І це обов'язково трапиться", - розповідає експерт.
За словами психологів, контроль - це броня, яку люди надягають на себе замість довіри. І ця броня важка, бо заважає дихати.
Чому ми усе контролюємо
Це спосіб впоратись із тривожністю. Ми боїмось помилок, втрати, хаосу - і створюємо "ілюзію впорядкованості". Але ціна за неї - нервові зриви, безсоння, постійна внутрішня напруга.
"Контроль - це ілюзія, яку ми придумали, щоби не боятися. Контроль дає відчуття безпеки. Але не саму безпеку. Бо можна тримати всі нитки в руках - і все одно заплутатися. Життя - не Excel-таблиця. Люди - не завжди прогнозовані. Стосунки - не алгоритми. Сюрпризи - неминучі. І насправді ми не керуємо життям. Ми скоріше балансуємо з ним, як на канаті. Іноді - впевнено. А іноді - тримаючись за повітря", - підкреслює Віталій Курсік.
Як виглядає життя під повним контролем
- Ваш день розписаний буквально по хвилинах
- Ви не можете делегувати нікому навіть прості завдання
- Страшенно дратуєтеся, коли щось пішло "не за планом"
- У вас постійне відчуття, що ви не встигаєте
- Страх перед невизначеністю
- Втрата радості та легкості
Коли варто відпустити повний контроль:
Бувають моменти, коли потрібно зупинитися і відпустити контроль, бо інакше це вас може знищити. Основні ознаки, що вам потрібен відпочинок:
- Втома навіть після відпочинку
- Роздратування через дрібниці
- Потреба все перевіряти
- Почуття провини, якщо щось не так
- Постійне напруження в тілі
Як відпустити контроль і не втратити себе
"То як не зійти з розуму? Почати з простого: визнати, що не все залежить від тебе. Відділити те, на що ти можеш вплинути, і те, що поза твоєю зоною контролю. Навчитися дихати глибше, коли щось іде не так", - радить коуч.
Визнайте тривожність. Потреба в контролі - це страх, а не сила.
Сфокусуйтеся на впливі. Контролювати все - неможливо, але ви можете впливати на себе: як реагуєте, як дихаєте, як відпочиваєте.
Розмежуйте зони. Що ви можете контролювати, на що можете впливати, а що від вас не залежить.
Делегуйте дрібниці. Почніть із малого: хай інші готують, приймають рішення.
Працюйте з тілом. Контроль живе в м’язах - допомагає дихання, рух, танець.
Знайдіть опору. Психотерапія, підтримка друзів, духовні практики.
Навчіться казати "не знаю". Це нормально - бути неідеальними.
"Питайте себе: "А що я можу зробити зараз?" Бо справжня сила - не в контролі. А в довірі. До себе. До життя. До процесу. Іноді ми ростемо найбільше саме тоді, коли все йде не за планом. Тож, може, замість контролю - обрати ясність? А замість напруги - гнучкість? Сприймайте усе, що відбувається з довірою", - резюмує Віталій Курсік.