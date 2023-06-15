Чому не можна ділити таблетки та розтирати їх у порошок: лікар дав чітке пояснення

За словами фахівця, розтирати на порошок можна тільки ті таблетки, які не мають спеціальної оболонки. Наприклад, анальгін чи цитрамон. І робити це можна лише за потреби та після погодження з лікарем.

"Друзі, таблетки роблять у такому вигляді не просто так. Вид таблетки та її оболонка - це оптимальний варіант для лікування", - наголошує Петров.

Він додав, що таблетки бувають настільки гіркими, що люди намагаються просто їх проковтнути, а не розжувати.

"Якщо їх просто проковтнути, то вони діятимуть не так швидко або з меншою ефективністю", – пояснив лікар.

А для тих, кому складно прожувати чи страшно, часто існують аналоги – в іншій лікарській формі. Наприклад, таблетки для розсмоктування або "під язик", які не варто поспішати запивати. Якщо таблетку для розсмоктування просто проковтнути, це може викликати подразнення шлунково-кишкового тракту.

Крім того, Віктор Петров не рекомендує ділити таблетки на частини, оскільки це може зашкодити лікуванню.

"Якщо ви, наприклад, розділите таблетку Мезиму, то вона не зможе подіяти на 100% там, де це необхідно. Поділ таблеток не дає їм нормально діяти, а в деяких випадках це може призвести до легких подряпин трахеї через гострі кінці поділеної таблетки. Форму і спосіб прийому таблеток роблять на основі досліджень. Якби таблетки могли бути меншими за розміром або іншою формою, то їх би так і виробляли", - підкреслює фахівець.