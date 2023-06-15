RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Почему нельзя делить таблетки и растирать их в порошок: врач дал четкое объяснение

Таблетки делить можно или нет (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Человек не всегда может проглотить таблетку целиком и поэтому многие пытаются ее разделить на части или даже растереть в порошок. Но делать так категорически нельзя.

Об этом рассказал врач-инфекционист Виктор Петров на своей странице в Instagram.

По словам специалиста, растирать в порошок можно только те таблетки, у которых нет специальной оболочки. Например, анальгин или цитрамон. И делать это можно только при необходимости и после согласования с врачом.

"Друзья, таблетки делают в таком виде не просто так. Вид таблетки и ее оболочка - это оптимальный вариант для лечения", - подчеркивает Петров.

Он добавил, что таблетки бывают настолько горькими, что люди стараются их просто проглотить, а не разжевать.

"Если их просто проглотить, то они будут действовать не так быстро или с меньшей эффективностью", - пояснил врач.

А для тех, кому сложно прожевать или страшно, часто существуют аналоги - в другой лекарственной форме. Например, таблетки для рассасывания или "под язык", которые не стоит торопиться запивать. Если таблетку для рассасывания просто проглотить, то это может вызвать раздражение желудочно-кишечного тракта.

Кроме того, Виктор Петров не рекомендует делить таблетки на части, так как это может навредить лечению.

"Если вы, к примеру, разделите таблетку Мезима, то она не сможет подействовать на 100% там, где это необходимо. Деление таблеток не дает им нормально действовать, а в некоторых случаях это может привести к легким царапинам трахеи из-за острых концов поделенной таблетки. Форма и способ приема таблеток делают на основе исследований. Если бы таблетки могли бы быть меньше по размеру или другой формы, то их бы так и производили", - подчеркивает специалист.

Кстати, ранее мы рассказывали о том, что назван популярный фуфломицин, которым мы пользовались всю свою жизнь.

А еще писали о том, как на самом деле нужно правильно принимать лекарства.

Читайте РБК-Украина в Google News
препаратилекарстваСоветы врача