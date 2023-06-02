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Названо популярний фуфломіцин, яким ми користувались все життя

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П'ятниця 02 червня 2023 15:21
Названо популярний фуфломіцин, яким ми користувались все життя Лікар розповіла всю правду про валідол (фото: РБК-Україна)
Автор: Наталя Коваль
Експерт: Анна Калиневич

Валідол - це популярний лікарський засіб серед людей похилого віку і не тільки, які не мають доведеної ефективності. До цього ж ним користуються виключно на території колишнього Радянського Союзу.

Усю правду про препарат, який купували українці роками, розповіла лікар-кардіолог Анна Калиневич у своєму Instagram.

Чому валідол - це фуфломіцин?

Валідол знайомий препарат нам з дитинства, оскільки він є в аптечці кожної бабусі. Однак за словами лікарки, валідол - це не кардіологічний препарат і ніякої доказової бази у нього немає. ВООЗ його не рекомендує.

Основа цієї "чарівної пігулки" - ментол, який потрапляючи до рота, розширює і подразнює рецептори, які знаходяться під язиком, шляхом вироблення ендорфіну.

Препарат може ненадовго заспокоїти, але не допомагає покращенню роботу судин і артерій. До цього ж має короткотривалий ефект - всього 5 хвилин.

Багато пацієнтів плутають валідол з нітрогліцерином, вважаючи, що це одне і теж. Валідол може послаблювати біль, але не лікувати.

Які можуть бути наслідки приймання валідолу

Лікарка зазначає, що цей лікарський засіб маскує патологію, тобто таким чином можна й інфаркт пропустити та виявити його набагато пізніше, отримав тим самим тяжкі ускладнення.

Коли є проблеми з серцем, валідол в ніякому разі приймати не можна.

Ознаки, які можуть свідчити про те, що скоро у вас може бути серцевий напад:

Лікарі до таких відносять:

  • біль у грудях, тиск або стиснення, або відчуття стискання, або болю в центрі грудної клітини,
  • біль або дискомфорт, що поширюється на плече, руку, спину, шию, щелепу, зуби або іноді верхню частину живота,
  • нудота, розлад травлення, печія або біль у животі,
  • задишка,
  • запаморочення, непритомність,
  • пітливість

Медики рекомендують не відкладати візит до лікаря, якщо ви маєте якусь з перерахованих вище ознак.

Нагадаємо, які ліки у гінекології зовсім не працюють.

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