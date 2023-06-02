Названо популярний фуфломіцин, яким ми користувались все життя

Валідол - це популярний лікарський засіб серед людей похилого віку і не тільки, які не мають доведеної ефективності. До цього ж ним користуються виключно на території колишнього Радянського Союзу.

Усю правду про препарат, який купували українці роками, розповіла лікар-кардіолог Анна Калиневич у своєму Instagram.

Чому валідол - це фуфломіцин?

Валідол знайомий препарат нам з дитинства, оскільки він є в аптечці кожної бабусі. Однак за словами лікарки, валідол - це не кардіологічний препарат і ніякої доказової бази у нього немає. ВООЗ його не рекомендує.

Основа цієї "чарівної пігулки" - ментол, який потрапляючи до рота, розширює і подразнює рецептори, які знаходяться під язиком, шляхом вироблення ендорфіну.

Препарат може ненадовго заспокоїти, але не допомагає покращенню роботу судин і артерій. До цього ж має короткотривалий ефект - всього 5 хвилин.

Багато пацієнтів плутають валідол з нітрогліцерином, вважаючи, що це одне і теж. Валідол може послаблювати біль, але не лікувати.

Які можуть бути наслідки приймання валідолу

Лікарка зазначає, що цей лікарський засіб маскує патологію, тобто таким чином можна й інфаркт пропустити та виявити його набагато пізніше, отримав тим самим тяжкі ускладнення.

Коли є проблеми з серцем, валідол в ніякому разі приймати не можна.