Как правильно принимать таблетки: об этом большинство людей не знает

Большинство людей принимает лекарства сидя или стоя. Но оказалось, что положение тела при приеме таблеток тоже имеет значение. От этого зависит скорость растворения лекарства в организме и наступление положительного эффекта.

Об этом говорится в исследовании ученого из Университета Джона Хопкинса Раджата Миттала.

По словам специалиста, самый эффективный способ приема таблеток - лежа на правом боку. Скорость рассасывания препарата в таком положение в 2,3 раза быстрее, чем в вертикальном положении или лежа на спине.

В среднем, любая таблетка в положении на правом боку растворится в организме за 10 минут.

Как показывает исследование Раджата Миттала, при таком положении таблетка быстро направляется в самую глубокую часть желудка, которую называют антральным отделом.

Большинство таблеток не начинают действовать, пока не попадут в кишечник. И чем быстрее препарат растворится, тем быстрее он перейдет в двенадцатиперстную кишку, первую часть тонкой кишки.

По словам ученых, именно положение тела помогают этому процессу благодаря гравитации и природной асимметрии желудка.

Есть еще одно положение тела, которое позволяет быстро достигнуть таблетки точки назначения - вертикальное, сидя или стоя. В этом положении для полного растворения понадобится 23 минуты.

Положение лежа на спине - заняло по скорости только третье место.

А вот в положении лежа на левом боку таблетка будет растворяться в организме дольше всего - всасывание препарата может занять до 100 минут. Этот способ подходит для тех препаратов, у которых быстрое действие не является в приоритете лечения.