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Чому Меладзе мовчить про війну? Приходько висловилася про дивну позицію продюсера

Четвер 15 серпня 2024 16:42
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Чому Меладзе мовчить про війну? Приходько висловилася про дивну позицію продюсера Меладзе та Приходько (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Співачка Анастасія Приходько висловилася про Костянтина та Валерія Меладзе, які багато років працювали в Україні, але нині не засудили повномасштабну війну. На думку артистки, це не просто так.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), думками про братів Меладзе Приходько поділилася в інтерв'ю "Фокусу".

Чи спілкується співачка с Валерієм Меладзе

За словами Приходько, нині вона не підтримує стосунки з ексколегами, серед яких опинився і співак. З ним вона не говорила приблизно 3 роки.

"Я ні з ким не спілкуюся. Востаннє у 2021 році спілкувалася з Валерою, він як завжди веселий, привітний, нічого не змінилося, у нас із ним нормальні були стосунки", - зазначила співачка.

Меладзе розкрив причину розлучення брата з Брежнєвою (фото: колаж Styler)

Брати Меладзе (колаж: РБК-Україна)

Що Приходько думає про Костянтина Меладзе

Також артистка вислови вилася і про старшого брата співака. Приходько зазначила, що не хоче з ним спілкуватися. За її словами, продюсер не просто мовчить.

"З Костею я не спілкуюся і не хочу, він мовчить, тому що він така людина, типу аполітична, але є багато "але". Проєктів у нього немає, Віри немає, "ВІА Грі" пісні не пише, Валерію пісні не пише, сім'ї немає, що йому робити?" - заявила співачка.

"Якщо він висловиться, то йому в Росії закриють роялті та все. На що йому жити? Така відповідь влаштовує? Іншої думки я не маю", - додала вона.

Анастасія Приходько і Костянтин Меладзе (фото: колаж РБК-Україна)

Приходько висловилася про Меладзе (колаж: РБК-Україна)

Що Меладзе-старший говорить про війну

На початку повномасштабної війни Костянтин не наважився публічно засудити путінську агресію. Він лише запостив "чорний квадрат", вимкнув коментарі та нічого не сказав.

Чому Меладзе мовчить про війну? Приходько висловилася про дивну позицію продюсера

Допис Меладзе (скріншот)

Потім продюсер робив інші публікації, в яких також нічого не говорив про війну й закривав коментарі. Він вітав свого брата та друзів з днем народження. Пізніше з'явилися чутки, що Меладзе розлучається з Вірою Брежнєвою.

І вже згодом, у 2023 році, співачка підтвердила цю інформацію. Брежнєва розлучилася з Меладзе ще у 2022 році. І якщо сама артистка засудила війну, то її ексчоловік досі мовчить.

До слова, раніше Приходько шокувала подробицями співпраці з Меладзе.

Окрім цього, нещодавно 57-річна Сумська показалася в бікіні.

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Анастасія Приходько Костянтин Меладзе Зірки шоу-бізнесу
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