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"Русалка": 57-річна Сумська показалася в бікіні (фото)

Четвер 15 серпня 2024 11:31
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"Русалка": 57-річна Сумська показалася в бікіні (фото) Ольга Сумська (фото: instagram.com/olgasumska)
Автор: Поліна Іваненко

57-річна актриса Ольга Сумська, яку часто називають "українською Роксоланою", адже саме вона зіграла головну героїню у серіалі Бориса Небієрідзе, підкорила мережу новими кадрами. Зірка показалася у купальнику.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на новий допис з Instagram Сумської.

Який вигляд має акторка

Так, Сумська побувала на Хмельниччині й розповіла про свій відпочинок. Його вона "проілюструвала" кадрами біля басейну.

Актриса показалася в червоному купальнику. Вона позувала в бікіні та з ледь помітним макіяжем. Помітно, що зірка може похизуватися стрункими формами.

&quot;Русалка&quot;: 57-річна Сумська показалася в бікіні (фото)

&quot;Русалка&quot;: 57-річна Сумська показалася в бікіні (фото)

Сумська в бікіні (фото: instagram.com/olgasumska)

57-річна акторка стежить за фігурою та не втрачає красу. І нині Сумська часто показує себе без макіяжу, адже не боїться "чесних" фото. Червоний купальник, який зараз продемонструвала зірка, має дуже ефектний вигляд, особливо на тлі блакитного басейну.

&quot;Русалка&quot;: 57-річна Сумська показалася в бікіні (фото)

&quot;Русалка&quot;: 57-річна Сумська показалася в бікіні (фото)

Сумська в купальнику (фото: instagram.com/olgasumska)

Як реагує мережа

Під новими фото з'явилося чимало коментарів. Зокрема, актор Тарас Цимбалюк написав: "Багіня", а зірка "Кріпосної" Наталка Денисенко додала: "Русалка".

Фани теж засипали Сумську компліментами. Вони пишуть:

  • "Це взагалі легально бути такою незрівнянно гарною?"
  • "Яка гарна жінка! Пишаюся вами"
  • "Яка Ви красуня! Захоплююся Вами! Чарівна та неперевершена!"
  • "Дуже вродлива"
  • "Гарний купальник".

Втім, не всі оцінили новий допис. Деякі юзери помітили, що Сумська не просто показалася в бікіні, а ще й прорекламувала готельний комплекс. У ньому, як зазначили коментатори, "прості люди" навряд чи зможуть дозволити собі відпочинок.

До слова, нещодавно Сумську "підловили" без макіяжу.

Окрім цього, раніше ми вже розповідали, що Притула "підколов" Єфросиніну.

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