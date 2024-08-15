"Русалка": 57-річна Сумська показалася в бікіні (фото)
57-річна актриса Ольга Сумська, яку часто називають "українською Роксоланою", адже саме вона зіграла головну героїню у серіалі Бориса Небієрідзе, підкорила мережу новими кадрами. Зірка показалася у купальнику.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на новий допис з Instagram Сумської.
Який вигляд має акторка
Так, Сумська побувала на Хмельниччині й розповіла про свій відпочинок. Його вона "проілюструвала" кадрами біля басейну.
Актриса показалася в червоному купальнику. Вона позувала в бікіні та з ледь помітним макіяжем. Помітно, що зірка може похизуватися стрункими формами.
Сумська в бікіні (фото: instagram.com/olgasumska)
57-річна акторка стежить за фігурою та не втрачає красу. І нині Сумська часто показує себе без макіяжу, адже не боїться "чесних" фото. Червоний купальник, який зараз продемонструвала зірка, має дуже ефектний вигляд, особливо на тлі блакитного басейну.
Сумська в купальнику (фото: instagram.com/olgasumska)
Як реагує мережа
Під новими фото з'явилося чимало коментарів. Зокрема, актор Тарас Цимбалюк написав: "Багіня", а зірка "Кріпосної" Наталка Денисенко додала: "Русалка".
Фани теж засипали Сумську компліментами. Вони пишуть:
- "Це взагалі легально бути такою незрівнянно гарною?"
- "Яка гарна жінка! Пишаюся вами"
- "Яка Ви красуня! Захоплююся Вами! Чарівна та неперевершена!"
- "Дуже вродлива"
- "Гарний купальник".
Втім, не всі оцінили новий допис. Деякі юзери помітили, що Сумська не просто показалася в бікіні, а ще й прорекламувала готельний комплекс. У ньому, як зазначили коментатори, "прості люди" навряд чи зможуть дозволити собі відпочинок.
До слова, нещодавно Сумську "підловили" без макіяжу.
Окрім цього, раніше ми вже розповідали, що Притула "підколов" Єфросиніну.