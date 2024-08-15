Почему Меладзе молчит о войне? Приходько высказалась о странной позиции продюсера
Певица Анастасия Приходько высказалась о Константине и Валерии Меладзе, которые много лет работали в Украине, но сейчас не осудили полномасштабную войну. По мнению артистки, все не просто не так.
Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), мнениями о братьях Меладзе Приходько поделилась в интервью "Фокусу".
Общается ли певица с Валерием Меладзе
По словам Приходько, она не поддерживает отношения с экс-коллегами, среди которых оказался и певец. С ним она не говорила примерно три года.
"Я ни с кем не общаюсь. В последний раз в 2021 году общалась с Валерой, он как всегда весел, приветлив, ничего не изменилось, у нас с ним нормальные были отношения", - отметила певица.
Братья Меладзе (коллаж: РБК-Украина)
Что Приходько думает о Константине Меладзе
Также артистка высказалась и о старшем брате певца. Приходько отметила, что не желает с ним общаться. По ее словам, продюсер не просто так молчит.
"С Костей я не общаюсь и не хочу, он молчит, потому что он такой человек, типа аполитичный, но есть много "но". Проектов у него нет, Веры нет, "ВИА Гре" песни не пишет, Валерию песни не пишет, семьи нет, что ему делать?" - заявила певица.
"Если он выскажется, то ему в России закроют роялти и все. На что ему жить? Такой ответ устраивает? Другого мнения у меня нет", - добавила она.
Приходько высказалась о Меладзе (коллаж: РБК-Украина)
Что Меладзе-старший говорит о войне
В начале полномасштабной войны Константин не решился публично осудить путинскую агрессию. Он только запостил "черный квадрат", выключил комментарии и ничего не сказал.
Пост Меладзе (скриншот)
Затем продюсер делал другие публикации, в которых тоже ничего не говорил о войне и закрывал комментарии. Он поздравлял своего брата и друзей с днем рождения. Позже появились слухи, что Меладзе расстается с Верой Брежневой.
И уже потом, в 2023 году певица подтвердила эту информацию. Брежнева развелась с Меладзе еще в 2022 году. И если сама артистка осудила войну, то ее экс-муж до сих пор молчит.
К слову, ранее Приходько шокировала подробности сотрудничества с Меладзе.
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