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Чому у котів пазурі втягуються, а у собак ні: відповідь експертів

Четвер 13 червня 2024 21:31
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Чому у котів пазурі втягуються, а у собак ні: відповідь експертів Чому у котів втягуються пазурі? (фото: Freepik)
Автор: Марина Кравченко

Уявіть собі звук кігтів собаки, що йде по кахельній підлозі. Тепер уявіть кішку на тій самій підлозі - вона рухається безшумно, бо вміє втягувати пазурі, що робить її майстром скритності.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, чим відрізняються кігті у котів і собак.

Чому у кішок є кігті, що втягуються, а у собак немає?

Все зводиться до того, як кішки та собаки використовують свої пазурі. Кішки використовують свої пазурі для нападу на здобич, каже біолог-еволюціоніст з Канади Ентоні Рассел. Вони схоплюють і утримують здобич передніми пазурами, а задніми розпорюють її черево.

Кішкам необхідно тримати кігті гострими, щоб забезпечити собі їжу наступного разу. Якби їхні пазурі були весь час витягнуті, вони б зношувалися, дряпаючи землю, подібно до того, як пилка для нігтів стирає гострі кінчики людського нігтя.

"Таким чином, причина такого роду відмови в тому, щоб зберегти їх по-справжньому гострими. Збереження цих дуже гострих кінчиків означає, що [кішки] зможуть використовувати їх, коли вони знадобляться, а потім зберігати їх до наступного разу", - сказав Рассел.

Крупным планом снимок милой собаки, играющей с кошкой и изолированной на белом фоне

Кішка кусає собаку фото: (Freepik)

"Наявність висувної клешні - життєво важливий пристрій, що дозволяє справлятися зі здобиччю наодинці", - говорить палеонтолог з Музею природної історії округу Лос-Анджелес Сяомін Ван.

Чим собаки ще відрізняються від кішок

Собаки, на відміну від кішок, є соціальними мисливцями і працюють групами. Вони переслідують здобич на великі відстані, виснажуючи її.

"Якщо собаки полюють на лося, то спочатку стежать за ним кілька кілометрів та чекають, поки здобич втомиться, а потім всі разом стрибають на неї", - пояснив Рассел поведінку собак.

У кішок же все відбувається швидко: або здобич спіймана, або втекла.

Окрім цього, собакам не потрібно тримати пазурі такими ж гострими, як у кішок. Їхні пазурі потрібні для тяги та маневреності під час бігу.

"Пазурі собак допомагають їм хапатися за землю і швидко змінювати напрямок", - каже Ван.

Більшість кішок не використовують кігті під час бігу, але гепарди - виняток.

"Гепард бігає занадто швидко, щоб не використовувати пазурі для зчеплення з дорогою", - пояснюють вчені.

Пазурі гепарда менше втягуються і більше схожі на собачі, що дозволяє їм переслідувати здобич на великих швидкостях. Пазурі ж кішок повністю втягуються, коли ті їх не використовують, притискаючись до кісток пальців.

Хоча у більшості інших хижаків кігті не втягуються повністю, вони можуть трохи піднімати їх, згинаючи пальці.

Снимок крупным планом милой собаки, лежащей с кошкой и изолированной на белом

Собака і кішка лежать разом (фото: Freepik)

Нагадаємо, раніше ми вже розповідали про те, чому ваша кішка пісяє на ліжко.

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Під час написання матеріалу було використано джерела: Spruce Pets, Live Science, Animal World і Вікіпедія.

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