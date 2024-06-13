Почему у кошек когти втягиваются, а у собак нет: ответ экспертов

Представьте себе звук когтей собаки, идущий по кафельному полу. Теперь представьте кошку на том же полу - она движется бесшумно, потому что умеет втягивать когти, что делает ее мастером скрытности.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, чем отличаются когти у кошек и собак.

Почему у кошек есть втягивающиеся когти, а у собак нет?

Все сводится к тому, как кошки и собаки используют свои когти. Кошки используют свои когти для нападения на добычу, говорит биолог-эволюционист из Канады Энтони Рассел. Они схватывают и удерживают добычу передними когтями, а задними распаривают ее брюхо.

Кошкам необходимо держать когти острыми, чтобы обеспечить себе еду в следующий раз. Если бы их когти были все время вытянуты, они бы изнашивались, царапая землю, подобно тому, как пыльца для ногтей стирает острые кончики человеческого ногтя.

"Таким образом, причина такого рода отказа в том, чтобы сохранить их по-настоящему острыми. Сохранение этих очень острых кончиков означает, что [кошки] смогут использовать их, когда они понадобятся, а затем хранить их до следующего раза", - сказал Рассел. .

Кошка кусает собаку фото: (Freepik)

"Наличие выдвижной клешни – жизненно важное устройство, позволяющее справляться с добычей наедине", - говорит палеонтолог из Музея естественной истории округа Лос-Анджелес Сяомин Ван.

Чем собаки еще отличаются от кошек

Собаки, в отличие от кошек, являются социальными охотниками и работают группами. Они преследуют добычу на большие расстояния, истощая ее.

"Если собаки охотятся за лосям, то сначала следят за ним несколько километров и ждут, пока добыча устанет, а потом все вместе прыгают на нее", - объяснил Рассел поведение собак.

У кошек же все происходит быстро: либо добыча поймана, либо убежала.

Кроме этого, собакам не нужно держать когти такими же острыми, как у кошек. Их когти нужны для тяги и маневренности во время бега.

"Когти собак помогают им хвататься за землю и быстро менять направление", - говорит Ван.

Большинство кошек не используют когти во время бега, но гепарды – исключение.

"Гепард бегает слишком быстро, чтобы не использовать когти для сцепления с дорогой", - объясняют ученые.

Когти гепарда меньше втягиваются и больше похожи на собачьи, что позволяет им преследовать добычу на больших скоростях. Когти же кошек полностью втягиваются, когда те их не используют, прижимаясь к костям пальцев.

Хотя у большинства других хищников когти не втягиваются полностью, они могут немного приподнимать их, сгибая пальцы.

Собака и кошка лежат вместе (фото: Freepik)