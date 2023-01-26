Чому кота не можна годувати з рук? Відповідь вас здивує

Чому кота не можна годувати з рук

Якщо привчити кота до того, що його постійно годують з рук, то з часом він може відмовитись просто їсти сам із миски. Дійсно бувають такі домашні тварини, які сидять перед тарілкою і чекають, поки господар їх не погодує.

Окрім того, що не завжди є час та охота на таке, це ще й може нашкодити тварині. Іноді господарям доводиться їхати на тривалий час у відпустку чи відрядження. Тому кота залишають на догляд іншим людям.

А це означає, що тварини не настільки їх добре знає та довіряє, щоб їсти у них із рук. Та й треба врахувати той фактор, що ваші сусіди чи родичі можуть не мати так багато часу, щоб годувати вашого ледь не з ложечки.

У такому випадку тварина отримає ще й додатковий стрес. Бо не тільки тимчасово залишилась без господаря, а й буде голодною, бо порушили її звичний "ритуал" прийому їжі.

Також варто зазначити, що годування із рук можливе тільки твердою їжею. А от котові рідка їжа теж потрібна.

Ще побутує думка, що їжа при годуванні з рук потрапляє в організм тварини не так, як потрібно, викликаючи труднощі в роботі травної системи. Також через це, начебто, може сформуватися неправильний прикус. Адже кіт при такій формі годування часто закидає голову вверх, а це - неприродно для нього.

Тому, якщо ж у вас є звичка балувати їжею свого улюбленця із рук, то доведеться її позбутись. Винятками можуть бути разові частування зрідка, або ті випадки, коли кіт хворіє і надто кволий, щоб міг їсти самостійно.

Якщо ви тільки взяли котеня, то одразу привчайте його їсти з миски, щоб не було проблем із годуванням у майбутньому.