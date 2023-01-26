Почему кота нельзя кормить из рук? Ответ вас удивит

Почему кота нельзя кормить из рук

Если приучить кота к тому, что его кормят постоянно из рук, то со временем он может отказаться просто есть сам из миски. Действительно бывают такие домашние животные, которые сидят перед тарелкой и ждут, пока хозяин их не покормит.

Кроме того, что не всегда есть время и охота на такое, это еще может навредить животному. Иногда хозяевам приходится ехать на длительное время в отпуск или командировку. Поэтому кота оставляют другим людям, чтобы те ухаживали за ним.

А это значит, что животные не настолько их хорошо знают и доверяют, чтобы есть у них из рук. Да и нужно учесть тот фактор, что ваши соседи или родственники могут не иметь так много времени, чтобы кормить вашего чуть ли не с ложечки.

В таком случае животное получит еще и дополнительный стресс. Потому что, не только временно осталось без хозяина, но и будет голодным, потому что нарушили его привычный "ритуал" приема пищи.

Также следует отметить, что кормление из рук возможно только жесткой пищей. А вот коту жидкая еда тоже нужна.

Еще существует мнение, что пища при кормлении из рук попадает в организм животного не так, как нужно, вызывая трудности в работе пищеварительной системы. Также из-за этого может сформироваться неправильный прикус. Ведь кот при такой форме кормления часто закидывает голову вверх, а это - неестественно для него.

Поэтому, если у вас есть привычка баловать едой своего любимца из рук, то придется ее избавиться. Исключениями могут быть разовые угощения изредка, или те случаи, когда кот болеет и слишком слабый, чтобы мог есть самостоятельно.

Если вы только взяли котенка, то сразу приучайте его есть из миски, чтобы не было проблем с кормлением в будущем.