Пережив окупацію і російський полон, втік у Білорусі і повернувся в сім'ю: спливли деталі історії кота Макса з Бучі

Від агресії російських окупантів в Україні страждають не лише люди, а й тварини. Чимало історій порятунку чотирилапих вихованців, які вижили в найскладніших умовах і завдяки допомозі волонтерів отримали можливість повернутися до своїх власників - не перестають дивувати.

Зараз стали відомі подробиці дивовижної історії кота на прізвисько Макс з Бучі , який пережив окупацію і викрадення, зумів втекти від відступаючих російських загарбників вже в Білорусі, а потім возз'єднався зі своєю хазяйкою, але вже в Європі.

Рудий хвостатий гігант - Макс породи мейн-кун, йому вже шість років (народився кіт в Одесі у 2016 році) - у день повномасштабного вторгнення військ РФ гуляв на вулиці в Бучі. Сім'я проживала в будинку неподалік гостомельського аеропорту, який інтервенти атакували в перші години нападу. Чоловік Альони, родом із Донецька, вмовив її з маленьким сином виїхати з міста до Житомира.

"Збиралися в метушні та не змогли знайти Макса, який гуляв у дворі. Микола планував проводити дружину, а потім повернутися за речами і Максом. Проте не встиг. Російський десант уже висадився у Гостомелі", - йдеться у публікації.

Альона згадує, що російські солдати, які окупували Бучу, оселилися у їхньому будинку.

"Вони поставили у дворі БТР. Сусіди не могли знайти і забрати до себе Макса, бо десять днів самі просиділи у підвалі. Був безперервний обстріл. Пізніше їх вивезли коридором. Нам розповідали, що Макса бачили у селищі", - каже вона.

Кіт Макс породи мейн-кун (фото: Альона Гончарова / Courtesy Image)

Коли наприкінці березня війська РФ поспіхом відступали з Бучі, і Київська область була очищена від окупантів, з'ясувалося, що кіт Макс зник.

"Після звільнення до нашої оселі зайшли сапери. У дитячій кімнаті вони виявили розтяжку з гранатою. Приїхали батьки. За їхніми розповідями, весь будинок був розбитий і понівечений", - розповідає Альона.

Сліди "русского мира" в домі родини Олени в Бучі, де місяць перебували загарбники (фото: Альона Гончарова / Courtesy Image)

Хазяйка кота намагалася розшукати Макса, і розміщувала в інтернеті оголошення. І ось через місяць їй зателефонувала на Viber із незнайомого білоруського номера жінка, яка представилася Оленою, та повідомила, що мейн-кун у неї, надіславши відповідне фото.

З'ясувалося, що російські військові викрали кота і на БТР відвезли до Білорусі, а неподалік Гомеля тварині вдалося втекти, після чого Макс прибився до місцевої жительки. І завдяки медальйону на нашийнику з QR-кодом з контактами Альони жінці вдалося зв'язатися з його господинею.

Білоруські волонтери допомогли зробити Максу новий ветеринарний паспорт та чіп, і кота на кордоні передали польським волонтерам, а вони повернули його Альоні, яка на той час уже була в Чехії.

Дорога Макса до своєї власниці була довгою (фото: Альона Гончарова / Courtesy Image)

Жінка розповіла, що Макс сильно схуд, погано їв і був облитий чимось клейким, через що кота довелося постригти. Але зараз тварина повністю відновилася.

Трохи пізніше сім'я переїхала до Іспанії до Валенсії, і пухнастик за два тижні зумів адаптуватися до життя за кордоном.

"У нього чудовий апетит. Він грає, гуляє, шкодить. У нас все добре", - каже Альона, додаючи, що мріє про якнайшвидше повернення в Україну.

Кіт Макс (фото: Альона Гончарова / Courtesy Image)