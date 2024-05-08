Чому король Чарльз III відмовив у зустрічі своєму сину принцу Гаррі

Чому король Чарльз III відмовив у зустрічі своєму сину Гаррі у Британії

Принц Гаррі прибув до Великої Британії, аби виступити на заході, який присвячено ювілею, а саме 10-річчю "Ігор нескорених", які монарх не пропускає.

Цей захід співпав з робочою поїздкою короля Чарльза III, і Гаррі мав бажання зустрітися з батьком, щоб поспілкуватися та спробувати налагодити непрості відносини.

Насправді, такий крок Гаррі є дуже неочікуваним і мудрим, але як відомо, король відмовив сину у зустрічі, хоча за даними джерел, що наближені до монарха, Чарльз також хотів побачитися з Гаррі.

Але причиною відмови стала завантаженість короля. Адже він має занадто багато інших справ.

Король Чарльз III відмовив у зустрічі принцуГаррі (фото: Getty images)

Проте інсайдери з королівської сім’ї, знову ж таки стверджують, що насправді монарх мав час, щоб поспілкуватися з молодшим сином.

"Якби король захотів побачити Гаррі, він би дуже легко знайшов час. Ви не можете бути так зайняті, щоб не побачити свого сина, тип паче що Гаррі просив про зустріч за кілька тижнів", - наголосив близький друг монаршої родини Г’юго Вікерс.

Тим часом представник герцога повідомив, що той розуміє графік свого батька і все ж сподівається на зустріч із ним найближчим часом.