Почему король Чарльз III отказал во встрече своему сыну принцу Гарри

Принц Гарри планировал встретиться с отцом в Великобритании во время своей деловой поездки, но этого не произошло, потому что король отказал сыну.
Детальнее об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание People.
Принц Гарри прибыл в Великобританию, чтобы выступить на мероприятии, посвященном юбилею, а именно 10-летию "Игорь непокоренных", которые монарх не пропускает.
Это мероприятие совпало с рабочей поездкой короля Чарльза III, и Гарри хотел встретиться с отцом, чтобы пообщаться и попытаться наладить непростые отношения.
На самом деле, такой шаг Гарри очень неожиданый и мудрый, но как известно, король отказал сыну во встрече, хотя по данным источников, приближенных к монарху, Чарльз также хотел увидеться с Гарри.
Но причиной отказа стала загруженность короля. Ведь у него слишком много других дел.
Король Чарльз III отказал во встрече принцу Гарри (фото: Getty images)
Однако инсайдеры из королевской семьи, опять же утверждают, что на самом деле у монарха было время, чтобы пообщаться с младшим сыном.
"Если бы король захотел увидеть Гарри, он бы очень легко удосужился. Вы не можете быть так заняты, чтобы не увидеть своего сына, тип более что Гарри просил о встрече через несколько недель", - подчеркнул близкий друг монаршей семьи Гьюго Викерс.
Между тем, представитель герцога сообщил, что тот понимает график своего отца и все же надеется на встречу с ним в ближайшее время.
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