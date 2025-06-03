Чому кіт спить у раковині або коробці, а не в ліжку: пояснення, яке вас здивує

Ви коли-небудь помічали, що ваш пухнастик обирає собі місце для спання у раковині, на полиці з книгами чи навіть у вашому взутті, ігноруючи при цьому своє новеньке, м'яке котяче ліжко?

Така поведінка не лише кумедна, а й має цілком логічні пояснення. Проте, іноді ці дивацтва можуть бути серйозним "червоним прапорцем", що вказує на приховані проблеми зі здоров'ям або самопочуттям вашого улюбленця.

Багато власників кішок витрачаються на розкішні ліжка для своїх улюбленців, а потім спостерігають, як ті ігнорують їх і шукають найнесподіваніші куточки для сну - хай то картонна коробка, кухонна раковина чи навіть ваша пара взуття. Але чому коти так часто відмовляються від комфорту на користь дивацтв?

Експертка з поведінки котів Аманда Кемпіон пояснила це явище. За її словами, коти, обираючи місце для сну, шукають:

Висоту. Вони люблять бути високо над землею, адже це дає їм відчуття безпеки та чудову точку огляду. Не забувайте, що коти - це хижаки, і їм важливо бачити все навколо, щоб переконатися, що ніяка небезпека не загрожує.

Тепло. Коти обожнюють теплі та затишні місця, де можна почуватися комфортно.

Безпеку та затишок. Картонні коробки, раковини, тунелі дарують їм відчуття захищеності, створюючи "схованку", де вони почуваються в безпеці. У тунелі, наприклад, вони бачать, що відбувається спереду і ззаду, що убезпечує їх від "хижаків".

Знайомі запахи. Навіть ваше взуття може стати улюбленим місцем для дрімоти! Причина проста - воно має знайомий і заспокійливий аромат, який дарує коту комфорт і відчуття безпеки.

Коли дивні місця для сну - це тривожний сигнал?

Хоча більшість причин вибору дивних місць є абсолютно нормальними, Аманда Кемпіон наголошує на важливості стежити за будь-якими змінами у звичках сну вашої кішки.

Якщо ваш улюбленець раптом починає обирати нові, нехарактерні для нього місця або різко змінює свої вподобання, це може бути "червоним прапорцем".

Зміни в поведінці можуть вказувати на:

Зміну настрою чи самопочуття. Можливо, кішка не почувається в безпеці у звичних місцях, відчуває неспокій або стрес.

Приховані проблеми зі здоров'ям. Навіть найменша, здавалося б, дрібниця у зміні звичок сну може бути ознакою того, що щось відбувається з її здоров'ям.

Саме тому експертка радить звертатися до ветеринара, якщо ви помітили раптові та необґрунтовані зміни у місцях сну вашої кішки.

Як облаштувати ідеальне спальне місце для кота?

Розташування котячого ліжка також відіграє ключову роль. Аманда часто бачить, як ліжка для котів ставлять просто на підлогу, що ідеально, якщо у вас літній кіт, який не може високо стрибати. Однак, завжди варто думати про те, щоб перемістити ліжко або запропонувати кілька варіантів.

Сама Аманда тримає два ліжка для своїх котів: одне розташоване нижче, інше - вище, адже її коти мають різні уподобання.

Надання кількох варіантів місць для сну, включно з тунелями чи високими полицями, де кішка почуватиметься захищено і матиме хороший огляд, може значно підвищити її комфорт і відчуття безпеки.