Почему кот спит в раковине или коробке, а не в кровати: объяснение, которое вас удивит

Вы когда-нибудь замечали, что ваш пушистик выбирает себе место для сна в раковине, на полке с книгами или даже в вашей обуви, игнорируя при этом свою новенькую, мягкую кошачью кровать?

Такое поведение не только забавное, но и имеет вполне логичные объяснения. Однако, иногда эти странности могут быть серьезным "красным флажком", указывающим на скрытые проблемы со здоровьем или самочувствием вашего любимца.

Многие владельцы кошек тратятся на роскошные кровати для своих питомцев, а потом наблюдают, как те игнорируют их и ищут самые неожиданные уголки для сна - будь то картонная коробка, кухонная раковина или даже ваша пара обуви. Но почему коты так часто отказываются от комфорта в пользу странностей?

Эксперт по поведению кошек Аманда Кэмпион объяснила это явление. По ее словам, коты, выбирая место для сна, ищут:

Высоту. Они любят быть высоко над землей, ведь это дает им ощущение безопасности и прекрасную точку обзора. Не забывайте, что коты - это хищники, и им важно видеть все вокруг, чтобы убедиться, что никакая опасность не угрожает.

Тепло. Коты обожают теплые и уютные места, где можно чувствовать себя комфортно.

Безопасность и уют. Картонные коробки, раковины, туннели дарят им ощущение защищенности, создавая "убежище", где они чувствуют себя в безопасности. В туннеле, например, они видят, что происходит спереди и сзади, что обезопасит их от "хищников".

Знакомые запахи. Даже ваша обувь может стать любимым местом для дремоты! Причина проста - она имеет знакомый и успокаивающий аромат, который дарит коту комфорт и ощущение безопасности.

Когда странные места для сна - это тревожный сигнал?

Хотя большинство причин выбора странных мест являются абсолютно нормальными, Аманда Кэмпион подчеркивает важность следить за любыми изменениями в привычках сна вашей кошки.

Если ваш любимец вдруг начинает выбирать новые, нехарактерные для него места или резко меняет свои предпочтения, это может быть "красным флажком".

Изменения в поведении могут указывать на:

Изменение настроения или самочувствия. Возможно, кошка не чувствует себя в безопасности в привычных местах, испытывает беспокойство или стресс.

Скрытые проблемы со здоровьем. Даже самая, казалось бы, мелочь в изменении привычек сна может быть признаком того, что что-то происходит с ее здоровьем.

Именно поэтому эксперт советует обращаться к ветеринару, если вы заметили внезапные и необоснованные изменения в местах сна вашей кошки.

Как обустроить идеальное спальное место для кота?

Расположение кошачьей кровати также играет ключевую роль. Аманда часто видит, как кровати для кошек ставят просто на пол, что идеально, если у вас пожилой кот, который не может высоко прыгать. Однако, всегда стоит думать о том, чтобы переместить кровать или предложить несколько вариантов.

Сама Аманда держит две кровати для своих котов: одна расположена ниже, другая - выше, ведь ее коты имеют разные предпочтения.

Предоставление нескольких вариантов мест для сна, включая туннели или высокие полки, где кошка будет чувствовать себя защищено и иметь хороший обзор, может значительно повысить ее комфорт и ощущение безопасности.