Чому ваш кіт плаче: як правильно розшифрувати його нявкання

Господарі котів часом зауважують, що у їхніх домашніх улюбленців раптово на очах з'явилися сльози. А якщо це супроводжується жалібним нявчанням, то люди абсолютно впевнені, що у котика трапилося щось страшне.

Як же розшифрувати нявкання кота і чому у них бувають на очах сльози - читайте в Styler нижче.

Чому виникають сльози

Насправді сльози у котів - природна реакція організму. І не на розлад чи поганий настрій, але в сторонній предмет чи вплив. Наприклад, котику в очі потрапив сторонній предмет чи пил.

Іноді сльозогінність очей - єдиний симптом того, що кіт погано почувається. Якщо він при цьому млявий, відмовляється від їжі та ігор, то варто звернутися до ветеринара.

Як зрозуміти з нявкання, чого хоче кіт

Основні сигнали людині коти подають звуками - нявкання, бурчання і навіть гарчання. Нявкання - спосіб спілкування не тільки з людьми, а й з іншими тваринами.

Найчастіша причина котячого нявкання - голод. Зазвичай "мяу" голодного котика звучить часто і наполегливо. Намагайтеся годувати вашого улюбленця регулярно, оскільки порушення звичного розпорядку викликає у котів сильне занепокоєння.

Ще коти нявканням висловлюють невдоволення. Наприклад, тим, що зачинені міжкімнатні двері – це тварин чомусь сильно хвилює та засмучує. Котам необхідно для спокою здійснювати регулярно обхід довіреної йому території, а зачинені двері їм сильно заважають.

Наполегливе нявкання і спроби перешкодити вам займатися своєю справою – кіт вимагає вашої уваги. До речі, є й інше значення - кіт лежить і спить, а ви раптово почали його гладити. Він подає голос з вимогою дати йому спокій.

Якщо ж ваш пухнастик дуже довго і голосно нявкає без жодної видимої на те причини - можливо, у нього щось болить.