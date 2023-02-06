Почему ваш кот плачет: как правильно расшифровать его мяуканье

Хозяева котов порой замечают, что у их домашних любимцев внезапно на глазах появились слезы. А если это сопровождается жалобным мяуканьем, то люди абсолютно уверены, что у котика случилось что-то страшное.

Как же расшифровать мяуканье кота и почему у них бывают на глазах слезы - читайте в Styler ниже.

Почему возникают слезы

На самом деле, слезы у котов - естественная реакция организма. И отнюдь не на расстройство или плохое настроение, а на инородной предмет или воздействие. Например, котику в глаза попал инородный предмет или пыль.

Иногда слезоточивость глаз - единственный симптом того, что кот плохо себя чувствует. Если он при этом вялый, отказывается от пищи и игр, то стоит обратиться к ветеринару.

Как понять по мяуканью, чего хочет кот

Основные сигналы человеку коты подают звуками - мяуканье, урчанье и даже рычанье. Мяуканье - способ общения не только с людьми, но и с другими животными.

Самая частая причина кошачьего мяуканья - голод. Обычно "мяу" голодного котика звучит часто и настойчиво. Старайтесь кормить вашего любимца регулярно, так как нарушение привычного распорядка вызывает у котов сильное беспокойство.

Еще коты мяуканьем высказывают недовольство. Например, тем, что закрыты межкомнатные двери - это животных почему-то сильно волнует и огорчает. Котам необходимо для спокойствия совершать регулярно обход вверенной ему территории, а закрытые двери им в этом сильно мешают.

Настойчивое мяуканье и попытки помешать вам заниматься своим делом - кот требует вашего внимания. Кстати, есть и другое значение - кот лежит и дремлет, а вы внезапно начали его гладить. Он подает голос с требованием оставить его в покое.

Если же ваш пушистик очень долго и громко мяукает без всякой видимой на то причины - возможно, у него что-то болит.