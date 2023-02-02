Чому коти одних людей люблять, а інших - ні. Тепер все ясно
Коти - загадкові створіння, які ніби прибули з іншої планети. Часом поведінка чотирилапих може спантеличувати і бентежити. Особливо, коли до одних людей тварини виявляють прихильність, а до інших - навпаки.
Як зрозуміти поведінку котячих - читайте нижче в матеріалі Styler.
Чому кішки не люблять деяких людей
Експерти з поведінки домашніх тварин кажуть, якщо коти вас не люблять, проблема швидше за все у вас, а не в них.
Адже деякі люди притягують кішок, а деякі відштовхують від себе. І криється весь секрет в поведінці людини.
Яких людей коти люблять, а яких ні
В першу чергу, кішки дуже не люблять нав'язливих людей, які порушують їхні межі. Та й взагалі, тваринам не надто подобається пильна увага з боку сторонніх осіб.
Також кішки терпіти не можуть метушливих людей з активною жестикуляцією та голосним голосом.
Якщо ви спробували погладити незнайомого кота, а він відсторонився, не повторюйте спробу, тварина може відреагувати агресивно.
Як поводитися з котами
Коли ви приходите в гості до оселі, де є кішка, просто ігноруйте її, і вона вважатиме вас безпечним.
Головне - в жодному разі не дивіться на кота впритул, тварини сприймають пильну позицію як загрозу.
Поводьтеся спокійно, надто не шуміть і не розмахуйте руками.
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