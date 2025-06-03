Чому iPhone 17 Air може "знищити" попит на Pro-версію: названо справжні причини

Apple готує масштабні зміни в лінійці iPhone найближчими роками - вже цієї осені замість моделі Plus вийде iPhone 17 Air.

Про те, чому варто розглядати купівлю iPhone 17 Air, а не Pro-версії, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на профільний ресурс 9to5Mac .

Коли Apple представила перший в історії MacBook Air, пристрій був далеко не ідеальним. Щоб домогтися ультратонкого дизайну, компанії довелося відмовитися від низки звичних функцій: прибрати порти, пожертвувати потужністю і навіть відмовитися від оптичного приводу, який тоді був стандартом у ноутбуках.

MacBook Air не став вибором для всіх, але подарував поглянути в майбутнє дизайну портативних комп'ютерів.

З iPhone 17 Air ситуація повторюється: цей смартфон стане символом нового покоління iPhone. Немає іншого нового пристрою, який краще б відображав майбутнє дизайну iPhone, ніж саме Air.

Джоні Айв давно мріяв створити ідеальний iPhone - суцільний скляний корпус, тонкий і легкий, що пояснює його прагнення до максимального спрощення та полегшення моделей.

Хоча Айв покинув компанію, Apple продовжує реалізовувати цю концепцію.

Як колись iPhone X у 2017 році, iPhone 17 Air за першими відгуками здатний зробити інші моделі Apple застарілими.

Хоча у нього не буде всіх можливостей більш дорогих моделей Pro, жертви виявляться далеко не такими значними, як у випадку з оригінальним MacBook Air.

На що доведеться піти заради ультратонкого iPhone 17 Air

Порівняно з Pro-моделями iPhone 17 Air отримає:

трохи менш потужний чип A19 (замість A19 Pro)

одну основну камеру без ультраширококутного і телеоб'єктива

меншу ємність акумулятора

Поки неясно, наскільки серйозно ці спрощення позначаться на досвіді використання.

Якщо батарея виявиться занадто слабкою - це стане проблемою. Але якщо запас енергії буде "нормальним", і користувачі просто обиратимуть між "хорошою" автономністю у 17 Air і "відмінною" у Pro, це вже не так критично.

Обмеження чипа A19, найімовірніше, помітять лише дуже вимогливі користувачі.

Що стосується камер, кожному доведеться вирішувати самостійно, наскільки важливі для нього додаткові об'єктиви.

Чому вибір падає на iPhone 17 Air замість Pro-версії

Автор довгі роки віддавав перевагу моделям Pro, але зараз розглядає можливість змін. За його спостереженнями, iPhone 16 Pro практично не відрізняється від iPhone 15 Pro і навіть 14 Pro.

Новий iPhone 17 Air викликає більше інтересу, ніж оновлені версії Pro. На думку автора, для багатьох користувачів не потрібна потужна батарея, як у 16 Pro, а додаткові камери використовуються рідко.

Важливо отримати пристрій із відчуттям футуристичності, і в цьому плані жертви, пов'язані зі спрощеннями, здаються виправданими.

Хоча Apple може представити в 17 Pro нові функції, здатні змінити думку, ймовірність цього, на думку автора, знижується з наближенням дати релізу.