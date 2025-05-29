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Apple здивує товщиною? У мережі показали iPhone 17 Pro Max із новим корпусом (відео)

Четвер 29 травня 2025 14:45
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Apple здивує товщиною? У мережі показали iPhone 17 Pro Max із новим корпусом (відео) У мережі з'явилося відео майбутнього флагмана Apple (колаж: РБК-Україна)
Автор: Павло Колеснік

Apple готує до осіннього анонсу лінійку iPhone 17, і, схоже, компанія робить ставку не тільки на ультратонкі корпуси. У Мережі з'явилося відео, що демонструє збільшені габарити iPhone 17 Pro Max - найпотужнішого смартфона лінійки.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на профільний сайт 9to5Mac.

Якщо увага більшості буде прикута до iPhone 17 Air - найтоншої моделі в історії Apple з товщиною всього 5,6 мм, то старший флагман піде в протилежному напрямку. iPhone 17 Pro Max, навпаки, стане помітно товщим і важчим за свого попередника.

Для порівняння:

  • iPhone 16 Pro Max - 8,25 мм
  • iPhone 17 Pro Max - 8,725 мм

Новий відеоролик, опублікований інсайдером Majin Bu на платформі X, демонструє макет iPhone 17 Pro Max з усіх боків. У короткому 33-секундному кліпі видно, як змінилися габарити майбутнього флагмана.

З чуток, збільшення товщини пов'язане з потужнішим акумулятором - імовірно, Apple впровадить у новинку акумулятори нового типу, щоб компенсувати зростаючі запити користувачів до автономності.

Очікується, що вся лінійка iPhone 17 буде представлена у вересні.

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