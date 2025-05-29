Apple здивує товщиною? У мережі показали iPhone 17 Pro Max із новим корпусом (відео)
Apple готує до осіннього анонсу лінійку iPhone 17, і, схоже, компанія робить ставку не тільки на ультратонкі корпуси. У Мережі з'явилося відео, що демонструє збільшені габарити iPhone 17 Pro Max - найпотужнішого смартфона лінійки.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на профільний сайт 9to5Mac.
Якщо увага більшості буде прикута до iPhone 17 Air - найтоншої моделі в історії Apple з товщиною всього 5,6 мм, то старший флагман піде в протилежному напрямку. iPhone 17 Pro Max, навпаки, стане помітно товщим і важчим за свого попередника.
Для порівняння:
- iPhone 16 Pro Max - 8,25 мм
- iPhone 17 Pro Max - 8,725 мм
Новий відеоролик, опублікований інсайдером Majin Bu на платформі X, демонструє макет iPhone 17 Pro Max з усіх боків. У короткому 33-секундному кліпі видно, як змінилися габарити майбутнього флагмана.
З чуток, збільшення товщини пов'язане з потужнішим акумулятором - імовірно, Apple впровадить у новинку акумулятори нового типу, щоб компенсувати зростаючі запити користувачів до автономності.
Очікується, що вся лінійка iPhone 17 буде представлена у вересні.
iPhone 17 Pro is beautiful pic.twitter.com/d2osFRSVDS- Majin Bu (@MajinBuOfficial) May 28, 2025
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