Почему iPhone 17 Air может серьезно подорвать спрос на Pro-версию: названы истинные причины

Apple готовит масштабные изменения в линейке iPhone в ближайшие годы - уже этой осенью вместо модели Plus выйдет iPhone 17 Air.

О том, почему стоит рассматривать покупку iPhone 17 Air, а не Pro-версии, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на профильный ресурс 9to5Mac .

Когда Apple представила первый в истории MacBook Air, устройство было далеко не идеальным. Чтобы добиться ультратонкого дизайна, компании пришлось отказаться от ряда привычных функций: убрать порты, пожертвовать мощностью и даже отказаться от оптического привода, который тогда был стандартом в ноутбуках.

MacBook Air не стал выбором для всех, но подарил взглянуть в будущее дизайна портативных компьютеров.

С iPhone 17 Air ситуация повторяется: этот смартфон станет символом нового поколения iPhone. Нет другого нового устройства, которое лучше бы отражало будущее дизайна iPhone, чем именно Air.

Джони Айв давно мечтал создать идеальный iPhone - цельный стеклянный корпус, тонкий и легкий, что объясняет его стремление к максимальному упрощению и облегчению моделей.

Хотя Айв покинул компанию, Apple продолжает реализовывать эту концепцию.

Как когда-то iPhone X в 2017 году, iPhone 17 Air по первым отзывам способен сделать остальные модели Apple устаревшими.

Хотя у него не будет всех возможностей более дорогих моделей Pro, жертвы окажутся далеко не такими значительными, как в случае с оригинальным MacBook Air.

На что придется пойти ради ультратонкого iPhone 17 Air

По сравнению с Pro-моделями iPhone 17 Air получит:

немного менее мощный чип A19 (вместо A19 Pro)

одну основную камеру без ультраширокоугольного и телеобъектива

меньшую емкость аккумулятора

Пока неясно, насколько серьезно эти упрощения скажутся на опыте использования.

Если батарея окажется слишком слабой - это станет проблемой. Но если запас энергии будет "нормальным", и пользователи просто будут выбирать между "хорошей" автономностью у 17 Air и "отличной" у Pro, это уже не так критично.

Ограничения чипа A19, скорее всего, заметят лишь очень требовательные пользователи.

Что касается камер, каждому придется решать самостоятельно, насколько важны для него дополнительные объективы.

Почему выбор падает на iPhone 17 Air вместо Pro-версии

Автор долгие годы отдавал предпочтение моделям Pro, но сейчас рассматривает возможность изменений. По его наблюдениям, iPhone 16 Pro практически не отличается от iPhone 15 Pro и даже 14 Pro.

Новый iPhone 17 Air вызывает больше интереса, чем обновленные версии Pro. По мнению автора, для многих пользователей не требуется мощная батарея, как в 16 Pro, а дополнительные камеры используются редко.

Важно получить устройство с ощущением футуристичности, и в этом плане жертвы, связанные с упрощениями, кажутся оправданными.

Хотя Apple может представить в 17 Pro новые функции, способные изменить мнение, вероятность этого, по мнению автора, снижается с приближением даты релиза.