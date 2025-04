Apple змінила все. Інсайдер показав макети всіх iPhone 17 у новому дизайні (фото)

Ці зображення дають гарне уявлення про всю лінійку iPhone 17, показану поруч. Це, ймовірно, найточніші на даний момент макети, принаймні, якщо говорити про розташування камер.

Раніше у витоках iPhone 17 Pro демонструвалася повністю чорна камера незалежно від кольору корпусу, але пізніше з'ясувалося, що це неточно. Нові макети показують, що колір модуля камери буде відповідати кольору самого пристрою.

Також ці макети підтверджують, що базова модель iPhone 17 не отримає змін у дизайні порівняно з торішнім iPhone 16. Оновлений дизайн отримають тільки iPhone 17 Pro і нова модель iPhone 17 Air, яка замінить торішній iPhone 16 Plus.

Окремо варто відзначити, що ранні витоки про iPhone 17 Pro припускали наявність цільного корпусу, в якому алюміній плавно переходить з бічних граней на задню панель, з вирізом зі скла для бездротової зарядки. Однак ці макети не підтверджують таку конструктивну особливість.

And here's the white one - looks even better than the black. pic.twitter.com/b18nh0xBmB