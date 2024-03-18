В чому феномен нашумілого фільму "Дюна 2"

Більш цільна, ніж перша частина

Другий фільм "Дюна" нарешті виправляє проблеми першого фільму, а саме - робить історію цільнішою. Шкода, що обидві частини не прокатують у форматі !double feature".

Майстерність Ганса Циммера

Ганс Циммер для цього фільму написав чи не найкращий свій саундтрек за останні 10 років. Музика в Фільмі - один із головних чинників занурення в цей фантастичний світ.

Грандіозність

Більший масштаб. Цього разу найбільше: персонажів, піску, сутичок, прянощів, і навіть хробаки стали більшими. За непідтвердженими чутками, через останній пункт Крістіан Бейл відмовився від ролі хробака, адже більше не бажає радикально змінювати вагу заради ролей.

Паралелі з реальністю

Хоча нова частина "Дюни" - це еталонний сеанс ескапізму, українцям буде доволі просто зримувати деякі події фільму з реальним життям - фільм показує боротьбу корінного населення за свободу проти окупантів, якими командує лиходій Владімір.

Кадр з фільму "Дюна"

Крутий акторський склад

Цього разу в фільмі ще більший акторський склад. До молодих улюбленців публіки Тімоті Шаламе й Зендаї додались: Флоренс Пʼю, Остін Батлер та Анна Тейлор-Джой, ну а старовіри зможуть потішитись Крістофером Уокеном у ролі самого Імператора.

Не космоопера, а космічний пеплум

Дені Вільньову вдалося зняти не просто типовий блокбастер, а справжній космічний пеплум - величне кіно з месіанським сюжетом, що нікуди не поспішає та не руйнує очі глядача тоннами компʼютерної графіки.

Мемність

Стрічка набирає шаленої популярності, а отже на вас чекає цілий піщаний шторм із мемів - тож навіть, якщо фільм вам не подобається, ви хоча б смієтесь із нього.

Кадр з фільму "Дюна"