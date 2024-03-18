В чем феномен нашумевшего фильма "Дюна 2"

Более цельная, чем первая часть

Второй фильм "Дюна" наконец-то исправляет проблемы первого фильма, а именно - делает историю более цельной. Жаль, что обе части не прокатываются в формате !double feature".

Мастерство Ганса Циммера

Ганс Циммер для этого фильма написал едва ли не самый лучший свой саундтрек за последние 10 лет. Музыка в Фильме - один из главных факторов погружения в этот фантастический мир.

Грандиозность

Больший масштаб. На этот раз больше всего: персонажей, песка, схваток, пряностей, а также черви стали больше. По неподтвержденным слухам, из-за последнего пункта Кристиан Бэйл отказался от роли червя, ведь больше не желает радикально изменять вес ради ролей.

Параллели с реальностью

Хотя новая часть "Дюны" - это эталонный сеанс эскапизма, украинцам будет достаточно просто снимать некоторые события фильма с реальной жизнью - фильм показывает борьбу коренного населения за свободу против оккупантов, которыми командует злодей Владимир.

Кадр из фильма "Дюна"

Крутой актерский состав

В этот раз в фильме еще больший актерский состав. К молодым любимцам публики Тимоти Шаламе и Зендае добавились: Флоренс Пью, Остин Батлер и Анна Тейлор-Джой, ну а староверы смогут порадоваться Кристоферу Уокену в роли самого Императора.

Не космоопера, а космический пеплум

Дени Вильневу удалось снять не просто типичный блокбастер, а настоящий космический пеплум - величественное кино с мессианским сюжетом, никуда не спешащее и не разрушающее глаза зрителя тоннами компьютерной графики.

Мемность

Лента набирает бешеную популярность, а значит вас ждет целый песчаный шторм из мемов - поэтому даже, если фильм вам не нравится, вы хотя бы смеетесь над ним.

Кадр из фильма "Дюна"