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В чому феномен нашумілого фільму "Дюна 2"

Понеділок 18 березня 2024 19:47
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В чому феномен нашумілого фільму "Дюна 2" Кадр з фільму "Дюна"
Автор: Юлія Любченко

Друга частина "Дюни" наразі збирає у кінотеатрах багато глядачів, оскільки перша частина фільму підкорила серця багатьох, а ось якою виявилась друга, можна дізнатися.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на видання Gogol Media в Instagram.

Більш цільна, ніж перша частина

Другий фільм "Дюна" нарешті виправляє проблеми першого фільму, а саме - робить історію цільнішою. Шкода, що обидві частини не прокатують у форматі !double feature".

Майстерність Ганса Циммера

Ганс Циммер для цього фільму написав чи не найкращий свій саундтрек за останні 10 років. Музика в Фільмі - один із головних чинників занурення в цей фантастичний світ.

Грандіозність

Більший масштаб. Цього разу найбільше: персонажів, піску, сутичок, прянощів, і навіть хробаки стали більшими. За непідтвердженими чутками, через останній пункт Крістіан Бейл відмовився від ролі хробака, адже більше не бажає радикально змінювати вагу заради ролей.

Паралелі з реальністю

Хоча нова частина "Дюни" - це еталонний сеанс ескапізму, українцям буде доволі просто зримувати деякі події фільму з реальним життям - фільм показує боротьбу корінного населення за свободу проти окупантів, якими командує лиходій Владімір.

В чому феномен нашумілого фільму &quot;Дюна 2&quot;

Кадр з фільму "Дюна"

Крутий акторський склад

Цього разу в фільмі ще більший акторський склад. До молодих улюбленців публіки Тімоті Шаламе й Зендаї додались: Флоренс Пʼю, Остін Батлер та Анна Тейлор-Джой, ну а старовіри зможуть потішитись Крістофером Уокеном у ролі самого Імператора.

Не космоопера, а космічний пеплум

Дені Вільньову вдалося зняти не просто типовий блокбастер, а справжній космічний пеплум - величне кіно з месіанським сюжетом, що нікуди не поспішає та не руйнує очі глядача тоннами компʼютерної графіки.

Мемність

Стрічка набирає шаленої популярності, а отже на вас чекає цілий піщаний шторм із мемів - тож навіть, якщо фільм вам не подобається, ви хоча б смієтесь із нього.

В чому феномен нашумілого фільму &quot;Дюна 2&quot;

Кадр з фільму "Дюна"

Раніше ми розповідали, що світовий бестселер "Дюна" вперше можна слухати українською.

Також читайте, як Тімоті Шаламе показав перші кадри зі зйомок нового біографічного фільму.

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