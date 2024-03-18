В чем феномен нашумевшего фильма "Дюна 2"
Вторая часть "Дюны" собирает в кинотеатрах много зрителей, поскольку первая часть фильма покорила сердца многих, а вот какой оказалась вторая, можно узнать.
Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание Gogol Media в Instagram.
Более цельная, чем первая часть
Второй фильм "Дюна" наконец-то исправляет проблемы первого фильма, а именно - делает историю более цельной. Жаль, что обе части не прокатываются в формате !double feature".
Мастерство Ганса Циммера
Ганс Циммер для этого фильма написал едва ли не самый лучший свой саундтрек за последние 10 лет. Музыка в Фильме - один из главных факторов погружения в этот фантастический мир.
Грандиозность
Больший масштаб. На этот раз больше всего: персонажей, песка, схваток, пряностей, а также черви стали больше. По неподтвержденным слухам, из-за последнего пункта Кристиан Бэйл отказался от роли червя, ведь больше не желает радикально изменять вес ради ролей.
Параллели с реальностью
Хотя новая часть "Дюны" - это эталонный сеанс эскапизма, украинцам будет достаточно просто снимать некоторые события фильма с реальной жизнью - фильм показывает борьбу коренного населения за свободу против оккупантов, которыми командует злодей Владимир.
Кадр из фильма "Дюна"
Крутой актерский состав
В этот раз в фильме еще больший актерский состав. К молодым любимцам публики Тимоти Шаламе и Зендае добавились: Флоренс Пью, Остин Батлер и Анна Тейлор-Джой, ну а староверы смогут порадоваться Кристоферу Уокену в роли самого Императора.
Не космоопера, а космический пеплум
Дени Вильневу удалось снять не просто типичный блокбастер, а настоящий космический пеплум - величественное кино с мессианским сюжетом, никуда не спешащее и не разрушающее глаза зрителя тоннами компьютерной графики.
Мемность
Лента набирает бешеную популярность, а значит вас ждет целый песчаный шторм из мемов - поэтому даже, если фильм вам не нравится, вы хотя бы смеетесь над ним.
Кадр из фильма "Дюна"
Ранее мы рассказывали, что мировой бестселлер "Дюна" впервые можно слушать на украинском.
Также читайте, как Тимоти Шаламе показал первые кадры по съемкам нового биографического фильма.