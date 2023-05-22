Чому домашній улюбленець відмовляється від корму? Ветеринар назвала 4 причини

Дуже багато сімей утримують кота або собаку у квартирі та годують, в основному, одним і тим самим кормом. Однак іноді трапляється ситуація, коли чотирилапий не хоче вживати звичну для нього їжу.
Про те, чому домашній улюбленець відмовляється від корму, розповіла ветеринар та зоопсихолог Лідія Лободіна в своєму Instagram.
Хвороба
Тварина відчуває біль або може мати захворювання органів травлення, а також ротової порожнини.
Потрібно уважно поспостерігати за станом улюбленця:
Стрес
Чотирилапий міг пережити сильний стрес через:
Змінився склад корму
Якість, склад, смак та аромат корму змінився. Таке буває, якщо виробники замінюють, додають нові компоненти або змінюють їхнє співвідношення.
Те саме стосується і змін в натуральному раціоні.
Смакові вподобання чотирилапого
В улюбленця могли змінитися смакові вподобання, через що їй набрид звичний корм. Таке найчастіше у котів та собак мініатюрних та малих порід.
В такому випадку слід проконсультуватися з дієтологом та вирішити подальші дії:
Раніше ми пояснювали, чому кіт гадить на господарську постіль.
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