Ось чому кіт гадить на господарську постіль: причини можуть вас здивувати

Коти іноді роблять не дуже приємні речі: дряпають шпалери, килими, тягнуть їжу зі столу, дряпаються і навіть гадять на ваше ліжко. На це, кажуть експерти, є причини, які не завжди очевидні.

Чому пухнастики можуть ходити в туалет де не слід - у матеріалі Styler далі.

Перевірте лоток

Все може бути просто до банального. Тварині просто не подобається лоток (маленький, вузький), наповнювач, місце, де він стоїть.

А може бути таке, що він часто брудний, а ваш кіт дуже охайний. Спробуйте змінити наповнювач і частіше прибирайте за котиком.

Стрес

Таке може бути при переїзді, з появою в будинку нового годованця, дітей або з інших причин.

У будь-якому випадку, якщо ви побачили, що кіт помочився в ліжко, він міг зробити це несподівано для себе через стрес.

Помста

Можливо, улюбленцеві не сподобалося, що на нього підвищили голос, що він розбудив господаря раніше будильника чи куролесив усю ніч.

Через своє невдоволення коти можуть сходити в туалет у вашу постіль.

Хвороба

Варто перевірити роботу сечовидільної системи. Страждають переважно коти, але й кішки теж.

Поставити діагноз та призначити лікування може лише фахівець. У котів також буває і діабет, і онкологія, та інші цілком людські хвороби.

Старість

Тут не залишається нічого крім як змиритися і доглядати за вихованцем. Але ще можна спробувати замість лотка почати використовувати пелюшки, що вбирають вологу.