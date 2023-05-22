RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Почему домашний питомец отказывается от корма? Ветеринар назвала 4 причины

Почему домашний любимец отказывается от корма (фото: Freepik)
Автор: Наталия Коваль

Очень многие семьи содержат кота или собаку в квартире и дают есть, в основном, один и тот же корм. Однако иногда случается ситуация, когда четвероногий не хочет употреблять привычную для него пищу.

О том, почему домашний любимец отказывается от корма, рассказала ветеринар и зоопсихолог Лидия Лободина в своем Instagram.

Почему кот или пес отказывается от корма?

Болезнь

Животное испытывает боль или может иметь заболевания органов пищеварения, а также полости рта.

Нужно внимательно понаблюдать за состоянием любимца:

  • сначала осмотрите ротовую полость и проверьте, нет ли покраснения десен, ран, повреждений языка, шатающих зубов, чужеродных предметов (заноза от палок, костей из пищи и т. п.)
  • если любимец вял, отказывается от воды или же имеет сильную жажду, испытывает боль в участке живота или сам живот изменился в объемах, имеется рвота, стул животного изменился или отсутствует - срочно обратитесь к врачу.

Стресс

Четвероногий мог пережить сильный стресс из-за:

  • переезда
  • смену режима
  • появление нового любимца в семье.

Изменился состав корма

Качество, состав, вкус и аромат корма изменились. Такое бывает, если производители заменяют, добавляют новые компоненты или изменяют их соотношение.

То же касается и изменений в натуральном рационе.

Вкусовые предпочтения четырехлапого

У любимца могли измениться вкусовые предпочтения, из-за чего ему надоел привычный корм. Это чаще всего у кошек и собак миниатюрных и малых пород.

В таком случае следует проконсультироваться с диетологом и решить дальнейшие действия:

  • полностью сменить корм (бренд, вкус или консистенцию)
  • сочетать сухой корм с влажным
  • подобрать оптимальное количество лакомства

Раньше мы объясняли, почему кот гадит на хозяйственную постель.

Также читайте, какие комнатные растения могут стать настоящим ядом для домашних любимцев.

Читайте РБК-Украина в Google News
тваринилікарі