Почему "доброго ранку" правильно, а "доброго дня" - языковая ловушка? Запомните, чтобы не ошибаться

Ежедневные приветствия на украинском тоже можно сказать с ошибкой. Например, фраза "доброго дня" стала привычной для многих, но действительно ли она является правильной с точки зрения украинской грамматики?

Почему "доброго ранку" соответствует нормам украинского языка, а "доброго дня" - нет, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на объяснения профессора Александра Пономарива в блоге на BBC Украина .

Приветствия сопровождают нас каждый день - на работе, дома, в общении с друзьями или незнакомцами. Украинский язык богат на различные формы приветствия, и их выбор зависит от времени суток, ситуации и уровня официальности.

Как здороваться правильно

Утром:

"Доброго ранку!" - самое употребительное утреннее приветствие.

В течение дня:

"Добрий день!" - главное приветствие на дневное время.

"Як ся маєте?" - более формальный вариант, сочетающий приветствие и вопрос о делах.

Вечером:

"Добрий вечір!" - стандартное вечернее приветствие.

"На добраніч!" - используют перед сном.

Другие варианты:

"Привіт!" - разговорный вариант для друзей и знакомых.

"Слава Україні!" - патриотическое приветствие, популярное после Революции Достоинства.

"Героям слава!" - традиционный ответ на "Слава Україні!".

Приветствия, которых стоит избегать

"Доброго дня!" - калька с русского, которая не соответствует нормам украинского языка.

"Здоровенькі були!" - архаичное приветствие, которое сейчас почти не используется.

Региональные особенности

В некоторых частях Украины традиционно приветствуются словами "Слава Ісу!", на что отвечают "Слава на віки Богу!".

Интересно, что в некоторых языках нет отдельного приветствия для утра. Например, в Польше и Греции от рассвета до вечера говорят "добрий день", а после захода солнца - "добрий вечір".

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