Почему "доброго ранку" правильно, а "доброго дня" - языковая ловушка? Запомните, чтобы не ошибаться
Ежедневные приветствия на украинском тоже можно сказать с ошибкой. Например, фраза "доброго дня" стала привычной для многих, но действительно ли она является правильной с точки зрения украинской грамматики?
Почему "доброго ранку" соответствует нормам украинского языка, а "доброго дня" - нет, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на объяснения профессора Александра Пономарива в блоге на BBC Украина.
Приветствия сопровождают нас каждый день - на работе, дома, в общении с друзьями или незнакомцами. Украинский язык богат на различные формы приветствия, и их выбор зависит от времени суток, ситуации и уровня официальности.
Как здороваться правильно
Утром:
"Доброго ранку!" - самое употребительное утреннее приветствие.
В течение дня:
"Добрий день!" - главное приветствие на дневное время.
"Як ся маєте?" - более формальный вариант, сочетающий приветствие и вопрос о делах.
Вечером:
"Добрий вечір!" - стандартное вечернее приветствие.
"На добраніч!" - используют перед сном.
Другие варианты:
"Привіт!" - разговорный вариант для друзей и знакомых.
"Слава Україні!" - патриотическое приветствие, популярное после Революции Достоинства.
"Героям слава!" - традиционный ответ на "Слава Україні!".
Приветствия, которых стоит избегать
"Доброго дня!" - калька с русского, которая не соответствует нормам украинского языка.
"Здоровенькі були!" - архаичное приветствие, которое сейчас почти не используется.
Региональные особенности
В некоторых частях Украины традиционно приветствуются словами "Слава Ісу!", на что отвечают "Слава на віки Богу!".
Интересно, что в некоторых языках нет отдельного приветствия для утра. Например, в Польше и Греции от рассвета до вечера говорят "добрий день", а после захода солнца - "добрий вечір".
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