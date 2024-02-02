Чому деякі люди не вміють просити вибачення і як правильно з ними поводитися

Є люди, яким незалежно від обставин, варто попросити вибачення за свою помилку. Зазвичай вони можуть тільки ображати інших і не просити вибачення за свою поведінку. Однак, на це є певні причини.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку психолога Ірини Кулік .

Спосіб маніпуляції

За словами експерта, можливо, десь у вашому житті рідна для вас людина постійно просила вибачення, а потім знову робила вам боляче. Тому для вас вибачення стало способом маніпуляції.

Визнання своєї провини

Якщо ви не відчуваєте, що справді зробили комусь боляче, то вам складно попросити вибачення, адже це вказує на те, що ви все-таки винні.

Визнати свою слабкість

Деякі люди думають, якщо вони попросять вибачення, то це означає, що вони слабкі духом.

"Адже інша людина може не попросити вибачення і тоді я відчуваю що мене принизили", - каже психолог.

Відсутність прикладу

Часто так трапляється, що людям важко просити вибачення, адже у їхній сім'ї цього ніхто не робив. Тому сказати ці слова ви не знаєте як та для чого.

Також вам може бути складно просити вибачення, адже ви і так відчуваєте провини і сказати слово "вибач" - це ніби ще один ніж в серце.

Як правильно поводитися з такими людьми

Найкраще, що можна зробити у таких ситуаціях, це висловлювати свої зауваження якомога спокійніше і переконливіше. А коли суперечка стане непродуктивною, просто завершити її. Як тільки ті, хто не вміють визнавати провини, заспокояться і не відчуватимуть нападу, у них з’являться ознаки розкаяння.

У випадку, коли такі люди є вашими родичами чи друзями, то найкраще прийняти їхню поведінку і зрозуміти, що вони просто психологічно не здатні вибачитися. До того ж такі люди навіть не збираються змінюватися.

Практика прийняття допоможе у майбутньому відмовитися від суперечок з ними і таким чином захистить від розчарування, гніву та болю.

Однак, якщо ви вмієте простити вибачення, то після цього важливо постаратися відшкодувати збиток, нанесений людині. Якщо це ваша дружина або чоловік, що ви можете сходити кудись разом або зробити якийсь подарунок.

А якщо це абсолютно незнайома людина, то цілком згодиться і підтримка у вигляді правильно підібраних слів. Якщо ви зіпсували настрій іншої людини - ви повинні хоча б спробувати повернути його в початковий стан.