Психолог назвав 6 ознак, що ви розлюбили свого партнера

Закоханість важко з чимось сплутати. Але стан, коли любов "вмирає" дуже складний. Існують ознаки, які вказують на те, що ви розлюбили партнера.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Наск spirit .

Вас дратують дрібниці

Якщо вас почала дратувати кожна дрібниця, яку робить ваш партнер, то це може бути ознакою того, що ви розлюбили.

За словами психолога Джона Готтмана, коли людина закохана, то часто не помічає недоліків свого партнера. Коли зникають почуття, то ми помічаємо всі ці речі і вони починають дратувати. В результаті виникають часті сварки.

Ви починаєте порівнювати

Ви починаєте порівнювати свої стосунки зі стосунками інших пар і зосереджуватися на тому, чого вам не вистачає.

Або ви починаєте порівнювати свої нинішні стосунки з минулими - зосереджуючись на елементах, які були "кращими".

Відсутність планів на майбутнє

Закохані завжди будують спільні плани на майбутнє. У здорових відносинах у людей завжди спільні цілі і обговорення планів.

Небажання ділитися планами, обговорювати проблеми, відсутність інтересу до ваших справ - один з головних сигналів, що чоловік перестав відчувати почуття до вас.

Часу разом стає менше

Однією з ознак того, що стосункам кінець, є те, що ви і ваш партнер спеціально проводите все менше часу разом.

У вашого партнера завжди є причини не проводити з вами час і часто вони просто вигадані.

Вам краще без партнера

Якщо ви почуваєтеся щасливішими самі чи з іншими, а не з партнером, то це тривожна ознака.

Люди, що розлюбили, максимально зосереджені на своїх особистих зацікавленостях, часто не зважаючи на партнера.

Думаєте про інших

Цей момент може здатися менш важливим, ніж інші, але це також ознака того, що ви, можливо, розлюбили свого партнера.

Зазвичай, коли ми фантазуємо, це просто спосіб не думати про нещастя у стосунках.

Тож якщо ви опинилися в такій ситуації, добре подумайте про свої стосунки, можливо, ви просто розлюбили.