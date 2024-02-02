Почему некоторые люди не умеют извиняться и как правильно с ними обращаться

Есть люди, которым независимо от обстоятельств, следует извиниться за свою ошибку. Обычно они могут только оскорблять других и не извиняться за свое поведение. Однако на это есть определенные причины.

Способ манипуляции

По словам эксперта, возможно, где-то в вашей жизни родной для вас человек постоянно просил прощения, а потом снова делал вам больно. Поэтому для вас прощение стало способом манипуляции.

Признание своей вины

Если вы не чувствуете, что действительно сделали кому-то больно, то вам сложно извиниться, ведь это указывает на то, что вы все-таки виноваты.

Признать свою слабость

Некоторые люди думают, если они извинятся, то это означает, что они слабы духом.

"Ведь другой человек может не извиниться и тогда я чувствую что меня унизили", - говорит психолог.

Отсутствие примера

Часто так случается, что людям трудно извиняться, ведь в их семье этого никто не делал. Поэтому сказать эти слова вы не знаете, как и для чего.

Также вам может быть сложно извиняться, ведь вы и так чувствуете вины и сказать слово "извини" - это вроде еще один чем в сердце.

Как правильно обращаться с такими людьми

Лучшее, что можно сделать в таких ситуациях, это выражать свои замечания как можно более спокойно и убедительно. А когда спор станет непродуктивным, просто завершить его. Как только те, кто не умеют признавать вины, успокоятся и не испытывают нападения, у них появятся признаки раскаяния.

В случае, если такие люди являются вашими родственниками или друзьями, лучше всего принять их поведение и понять, что они просто психологически не способны извиниться. К тому же, такие люди даже не собираются меняться.

Практика принятия поможет в будущем отказаться от споров с ними и таким образом защитит от разочарования, гнева и боли.

Однако, если вы умеете простить прощения, то после этого важно постараться возместить ущерб, причиненный человеку. Если это ваша жена или муж, вы можете сходить куда-то вместе или сделать какой-то подарок.

А если это совершенно незнакомый человек, то вполне пригодится и поддержка в виде правильно подобранных слов. Если вы испортили настроение другого человека - вы должны хотя бы попытаться вернуть его в исходное состояние.