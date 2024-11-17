Як відзначають День студента в різних країнах: традиції свята

Походження свята

Міжнародний День студента 17 листопада має трагічне походження, яке сягає подій 1939 року в окупованій нацистами Чехословаччині. 28 жовтня 1939 року студенти Карлового університету у Празі організували демонстрацію проти окупаційної політики Німеччини.

Протест був присвячений річниці створення незалежної Чехословаччини, але жорстке придушення акції призвело до загибелі студента Яна Оплетала, чия смерть викликала хвилю обурення серед молоді. Похорони Оплетала 15 листопада переросли у ще масштабніший виступ, у якому взяли участь тисячі студентів.

Реакція окупаційної влади була жорстокою: 17 листопада німецькі війська закрили всі чеські університети, заарештували понад 1200 студентів, яких відправили у концтабори. Дев’ятьох студентських лідерів стратили без суду.

Рішення про створення міжнародного Дня студента було прийнято у 1941 році на з’їзді Міжнародної студентської ради в Лондоні. Ця організація об’єднала студентів з різних країн, які емігрували через Другу світову війну.

Учасники зустрічі вирішили, що 17 листопада стане днем вшанування пам’яті студентів, які загинули в боротьбі за свободу, і днем солідарності молоді у всьому світі. Символіка свята полягала в об’єднанні студентства у спільній боротьбі за демократію, права людини і доступ до освіти.

Ян Оплетал (фото: Вікіпедія)

День студента в Україні

В Україні це свято отримало офіційний статус у 1999 році, коли було видано відповідний указ Президента України. Воно швидко здобуло популярність серед молоді та стало одним із улюблених днів для студентських заходів і святкувань.

Цей день часто використовується для організації тематичних акцій, лекцій, семінарів, присвячених ролі студентства у суспільстві та його впливу на розвиток освіти й культури. Українські студенти також проводять флешмоби, виставки та благодійні заходи, спрямовані на допомогу нужденним.

Студенти у цей день відзначають свої традиції (фото: Freepik.com)

Традиції святкування у світі

День студента в кожній країні має свої особливості святкування, що додають цьому дню унікального характеру.

У Бельгії молодь полюбляє збиратися з друзями у барах, організовуючи тематичні музичні вечори.

Португальські студенти в містах збираються опівночі біля пам’ятника королю, співають пісні, а в місті Коімбра випускники у формі свого університету спалюють різнокольорові стрічки, що символізують завершення навчання.

У Данії це свято вважається сімейним, і його святкування проходить у спокійній атмосфері. Молодь збирається невеликими групами, співає пісні під гітару та жартує, віддаючи перевагу затишку та душевності.

У Болгарії всі університети в цей день закриті, а студенти збираються у великі компанії, гучно святкуючи.

У Греції цей день присвячений пам’яті загиблих студентів, які боролися за свободу під час протестів проти диктатури. Молодь приносить вінки до меморіалів, а також організовує мітинги та демонстрації на підтримку демократичних цінностей.

У Німеччині цей день супроводжується спортивними змаганнями між студентами. Після матчів вони збираються у пабах, щоб відзначити свої перемоги та разом відсвяткувати День студента.

Американська молодь підходить до святкування більш гучно, ніж європейці. Студенти організовують великі вечірки у клубах або навіть виїжджають за місто, де орендують будинки, щоб насолодитися святом у неформальній атмосфері.