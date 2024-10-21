Коли День Студента в Україні та у світі: усі правильні дати

День Студента - це особливий час, коли молодь у різних куточках світу відзначає свою належність до студентської спільноти. Але не всі знають історію цього свята що воно має різні дати в різних країнах.

Коли треба вітати студентів та чому це скоріш день пам'яті, а не свято, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Історія виникнення Дня студента

Насправді День студента - це день об'єднання молоді для боротьби з нацизмом. І історія виникнення цього свята дуже сумна. Її варто знати та пам'ятати про тих, чиє життя було віддано у боротьбі з нацизмом.

Міжнародний день студента, який щороку відзначається 17 листопада, має глибоке історичне коріння, пов'язане з драматичними подіями в Чехословаччині у 1939 році.

Усе розпочалося 28 жовтня, коли студенти Карлового університету в Празі організували протест на честь 21-ї річниці незалежності Чехословацької Республіки. Тоді країна вже перебувала під гнітом німецької окупації та була розділена на Протекторат Богемії й Моравії та Словацьку Республіку. Подія стала символом опору студентства проти тоталітаризму та захисту свободи.

Німецькі окупаційні війська жорстоко придушили студентську демонстрацію, що відбулася 28 жовтня 1939 року: 15 протестувальників отримали тяжкі поранення, і один із них, студент-медик Ян Оплетал, загинув від вогнепального поранення. Його смерть стала приводом для ще однієї акції протесту.

15 листопада, за день до похорону Оплетала, студенти Карлового університету звернулися до влади протекторату з проханням дозволити провести траурну процесію у центрі Праги.

Отримавши дозвіл, вони зібрали тисячі людей, і церемонія швидко переросла в масову демонстрацію проти німецької окупації.

У відповідь на це німецька влада вжила жорстоких заходів: університети були закриті, понад 1200 студентів заарештовані та депортовані в концтабір Заксенгаузен, а 17 листопада дев'ятьох протестувальників - вісім студентів і одного професора - стратили. Ці події стали символом боротьби за свободу і поклали початок традиції відзначення Міжнародного дня студента.

У 1941 році, через два роки після трагічних подій у Празі, у Лондоні зібралася Міжнародна студентська рада, де були присутні численні студенти-біженці з Чехословаччини. Під час зустрічі було прийнято рішення встановити 17 листопада як Міжнародний день студентів, щоб вшанувати загиблих під час протестів.

Після закінчення Другої світової війни цю ініціативу підтримали Міжнародний союз студентів та інші організації, закріпивши традицію відзначення.

Однак 17 листопада стало важливою датою не тільки для Чехословаччини, але й для інших країн.

У Греції, зокрема, ця дата нагадує про події 1973 року, коли студенти Афінського політехнічного університету виступили проти військової диктатури "чорних полковників". 14 листопада вони барикадувалися в університеті й захопили радіостанцію, закликаючи населення до боротьби проти режиму.

Через три дні, 17 листопада, влада жорстоко придушила протест, використавши танки та зброю. Після відновлення демократії один із винуватців силового розгону був засуджений на 35 років ув'язнення.

Історія цієї дати продовжилася і в 1989 році, коли в Чехословаччині знову спалахнули студентські акції протесту. Мирна демонстрація в пам'ять про Яна Оплетала перетворилася на масовий рух із закликами до змін і протестами проти комуністичного режиму, які зрештою призвели до відставки Генерального секретаря ЦК Компартії Мілоша Якеша.

17 листопада 1989 року мирний студентський протест у Празі переріс у криваві сутички: поліція жорстоко розігнала демонстрацію, залишивши понад 500 людей із травмами. Чутки про загибель одного зі студентів (хоча це не підтвердилося) викликали хвилю обурення серед населення, і протести стали масовими.

Ці події стали каталізатором Оксамитової революції, яка невдовзі повалила комуністичний режим у Чехословаччині.

Відтоді 17 листопада у Чехії та Словаччині офіційно відзначають "День боротьби за свободу і демократію", який поєднується з Днем студента.

Тепер ця дата є важливим символом не лише для Чехословаччини, а й для багатьох інших європейських країн, де вшановують студентські рухи та їхню боротьбу за права і свободи.

Ім'я Яна Оплетала зараз вшановується як символ громадянської непокори нацистським окупантам. Його ім'ям назвали декілька вулиць та школу.

Чому Тетянин день плутають з Днем студента

Кілька років тому в соцмережах можна було помітити привітання з "Днем студента" 25 січня. Проте ця дата не має жодного стосунку до європейського студентського руху, оскільки стосується лише Росії.

День студентів у РФ пов'язаний із заснуванням Московського університету в Тетянин день, який відзначають 25 січня за старим стилем (12 січня за новим стилем), починаючи з 1755 року.

День студента в Україні

В Україні ж святкові традиції базуються на європейських, а не російських, імперських практиках, тому День студента тут святкують 17 листопада, разом із більшістю європейських країн.

Це дата, коли вшановується пам'ять про студентські рухи та боротьбу за свободу. А ще - свято усієї молоді, яка має відношення до студентської спільноти.

В нашу країну це свято прийшло в середині 90-х. Офіційно його почали відзначати лише з 1999 року.

Як відзначають День студента

У багатьох країнах цей день вихідний або має скорочений графік. Проводяться різноманітні лекції, семінари, зустрічі, культурні заходи. Ввечері студенти влаштовують вечірки або квартирники.

Кожен навчальний заклад у різних містах та країнах має свої традиції святкування Дня студента.

Наприклад, студенти Києво-Могилянської академії в цей день миють пам'ятник Григорію Сковороді на Контрактовій площі. І бажаючих багато, бо студенти вірять, що кожен після цього успішно здасть сесію.

Студенти Національного університету ім. Франка у Львові вбирають пам'ятник письменника у спеціальну мантію, яку пошили саме для цього дня.

У Польщі на День студента передають ключі від міста главам студентських рад. По всій країні проходять костюмовані паради та карнавали, а саме свято називається Ювеналії.

У Португалії студенти вночі співають біля пам'ятника королю. При цьому всі студенти мають бути вдягнуті у форму університетів. А кульмінація свята - хода студентів, яка проходить через все місто.

У Німеччині День студента - це День університетів. Занять в цей день немає, а є концерти, спортивні змагання, фестивалі, екскурсії, пікніки та вечірки.

У США проводять масштабні змагання, конкурси, а ввечері студенти збираються на вечірки. Найцікавіші заходи переважно у студентів Гарварду - вони проводять театралізовані свята на честь страви, яку приносять на збори студентського клубу з 1795 року (пудинг).

У Великобританії вшановують загиблих студентів Чехословаччини та проводять демонстрації. Ввечері традиційно - вечірки.

У Греції День студента - це день вшанування загиблих під час Повстання в Афінському політехнічному університеті 14-17 листопада 1973 року. Тисячі студентів було поранено, 24 - загинули. В цей день покладають квіти на могили загиблих, влаштовують мітинги та демонстрації.