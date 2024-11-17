Как отмечают День студента в разных странах: традиции праздника

Происхождение праздника

Международный День студента 17 ноября имеет трагическое происхождение, достигающее событий 1939 года в оккупированной нацистами Чехословакии. 28 октября 1939 г. студенты Карлового университета в Праге организовали демонстрацию против оккупационной политики Германии.

Протест был посвящен годовщине создания независимой Чехословакии, но жесткое подавление акции привело к гибели студента Яна Оплетала, смерть которого вызвала волну возмущения среди молодежи. Похороны Оплетала 15 ноября переросли в более масштабное выступление, в котором приняли участие тысячи студентов.

Реакция оккупационных властей была жестокой: 17 ноября немецкие войска закрыли все чешские университеты, арестовали более 1200 студентов, которых отправили в концлагеря. Девять студенческих лидеров казнили без суда.

Решение о создании международного Дня студента было принято в 1941 году на съезде Международного студенческого совета в Лондоне. Эта организация объединила студентов из разных стран, эмигрировавших через Вторую мировую войну.

Участники встречи решили, что 17 ноября станет днем чествования памяти студентов, погибших в борьбе за свободу, и днем солидарности молодежи во всем мире. Символика праздника заключалась в объединении студенчества в совместной борьбе за демократию, права человека и доступ к образованию.

Ян Оплетал (фото: Википедия)

День студента в Украине

В Украине этот праздник получил официальный статус в 1999 году, когда был издан соответствующий указ Президента Украины. Оно быстро обрело популярность среди молодежи и стало одним из любимых дней для студенческих мероприятий и празднований.

Этот день часто используется для организации тематических акций, лекций, семинаров, посвященных роли студенчества в обществе и его влиянию на развитие образования и культуры. Украинские студенты также проводят флешмобы, выставки и благотворительные мероприятия, направленные на помощь нуждающимся.

В этот день студенты отмечают свои традиции (фото: Freepik.com)

Традиции празднования в мире

День студента в каждой стране имеет свои особенности празднования, придающие этому дню уникальный характер.

В Бельгии молодежь любит собираться с друзьями в барах, организуя тематические музыкальные вечера.

Португальские студенты в городах собираются в полночь у памятника королю, поют песни, а в городе Коимбра выпускники в форме своего университета сжигают разноцветные ленты, символизирующие завершение обучения.

В Дании этот праздник считается семейным и его празднование проходит в спокойной атмосфере. Молодежь собирается небольшими группами, поет песни под гитару и шутит, предпочитая уют и душевность.

В Болгарии все университеты в этот день закрыты, а студенты собираются в крупные компании, громко празднуя.

В Греции этот день посвящен памяти погибших студентов, сражавшихся за свободу во время протестов против диктатуры. Молодежь приносит венки в мемориалы, а также организует митинги и демонстрации в поддержку демократических ценностей.

В Германии этот день сопровождается спортивными состязаниями между студентами. После матчей они собираются в пабах, чтобы отметить свои победы и отпраздновать День студента.

Американская молодежь подходит к празднованию громче, чем европейцы. Студенты организуют большие вечеринки в клубах или даже уезжают за город, где арендуют дома, чтобы насладиться праздником в неформальной атмосфере.