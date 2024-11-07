Майже половина іноземних студентів у Польщі є українцями

Майже половина іноземних студентів у Польщі - українці. У 2023-2024 навчальному році до польських вищих навчальних закладів вступили близько 20 тисяч громадян України.

На кінець 2023-2024 навчального року в польських університетах навчалося загалом 102,7 тисячі іноземних студентів. Зокрема, кількість студентів з України складало 45,5 тисяч. Це становить майже 45% від загальної кількості іноземних студентів у Польщі.

"Кількість громадян України, прийнятих на навчання у 2023/2024 навчальному році, становила 19,9 тисячі. У тому числі 11,9 тисячі навчалися у приватних вишах, 7,8 тисячі - у державних та 0,2 тисячі - у церковних університетах", - повідомили у Міністерстві науки і вищої освіти Польщі.

З українських студентів не стягується плата за денне навчання польською мовою, зазначили у міністерстві. Зокрема, з тих, що навчаються у польських державних університетах. А також, на яких діє спецзакон про допомогу громадянам України через збройний конфлікт на території країни.

До того ж, вони також можуть претендувати на соціальну стипендію та кредит на навчання на підставі декларації про сімейне та матеріальне становище, що додається до заяви. Окрім того, українські студенти мають право претендувати на отримання стипендії ректора, стипендії для інвалідів та допомогу на загальних правилах для іноземних студентів.