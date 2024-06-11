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Що робити, якщо до 35-ти випадає та сивіє волосся: 5 порад, які збережуть коси

Вівторок 11 червня 2024 16:03
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Що робити, якщо до 35-ти випадає та сивіє волосся: 5 порад, які збережуть коси Як харчування призводить до випадіння волосся та ламкості нігтів (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук
Експерт: Юрій Попко

Випадіння волосся у великій кількості, ламкість, погіршення нігтів може свідчити про погане харчування. Це ознака того, що організм має великі дефіцити, тобто все йде зсередини.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку тренера і нутриціолога Юрія Попко.

Чому до 35 років випадає волосся

Багато людей до 35 років можуть зіткнутись з випадінням волосся, сухістю, крихкістю, ламкістю, ранньою сивиною та погіршення стану нігтів.

Це головна ознака, що в організмі великі дефіцити.

Тобто перед тим, як мазати, мити і старатись виправити наслідки, слід "копнути глибше і заглянути всередину".

Тренер розповів, що звичайно, генетика відіграє роль, але в основному це залежить від способу життя, який людина веде.

"Рано посивіли, мабуть, це генетика - більшість так вважає", - додав експерт.

Але мало хто враховує, в якому стані був організм у наших батьків, дідусів, бабусь.

Поганий стан вашого шлунково-кишкового тракту

Якщо низька кислотність шлункового соку, то скільки б ви не їли білкових продуктів, вони будуть погано засвоюватись. Також це стосується таких мінералів і вітамінів, як: залізо, цинк, мідь, вітамін В12, вітамін С.

Це ключові вітаміни і мінерали, від яких залежить стан нашого волосся і нігтів, тому скільки б ви не їли білкових, залізовмісних та інших продуктів, засвоюватись буде лише незначна частина.

До симптомів некоректної роботи ШКТ відносять:

  • неприємний запах з рота
  • біль в шлунку після споживання їжі
  • відрижка
  • здуття
  • газоутворення
  • діарея
  • закреп
  • біль в правому або в лівому підреберʼї

Юрій Попко зазначив, що слід почати з того, щоб зрозуміти, в якому саме відділі ШКТ пішов збій. Ц може бути:

  • низька кислотність в шлунку
  • застій жовчі
  • недостатня кількість ферментів підшлункової

Відповідно, при надходженні їжі в кишківник, яка погано перетравилась, відбувається надлишковий ріст патогенної мікрофлори.

Навіть якщо додати в раціон вітамінно-мінеральний комплекс, то це або взагалі ситуацію не змінить, або різниця буде незначна і лише на період прийому цих добавок.

Як зберегти волосся в гарному стані

Щоб призупинити процес посивіння та випадіння волосся, необхідно:

  • приймати полівітамінні препарати з мікроелементами
  • відмовитися від куріння
  • вести здоровий спосіб життя
  • здорове харчування - щоб надати вашому волоссю необхідних поживних речовин, вживайте багато білкової їжі, наприклад, м'ясо курки, рибу і молочну продукцію
  • захист від нагрівання і хімічних процесів. Укладка гарячими приладами, різні хімічні процеси і фарбування може спричинити пошкодження та випадіння волосся

Раніше ми повідомляли про продукти, які обов'язково треба їсти для довголіття.

Також ми писали, чим маринувати м'ясо, щоб воно принесло не шкоду, а користь.

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сивина Волосся Нутриціолог
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