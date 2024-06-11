Що робити, якщо до 35-ти випадає та сивіє волосся: 5 порад, які збережуть коси
Випадіння волосся у великій кількості, ламкість, погіршення нігтів може свідчити про погане харчування. Це ознака того, що організм має великі дефіцити, тобто все йде зсередини.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку тренера і нутриціолога Юрія Попко.
Чому до 35 років випадає волосся
Багато людей до 35 років можуть зіткнутись з випадінням волосся, сухістю, крихкістю, ламкістю, ранньою сивиною та погіршення стану нігтів.
Це головна ознака, що в організмі великі дефіцити.
Тобто перед тим, як мазати, мити і старатись виправити наслідки, слід "копнути глибше і заглянути всередину".
Тренер розповів, що звичайно, генетика відіграє роль, але в основному це залежить від способу життя, який людина веде.
"Рано посивіли, мабуть, це генетика - більшість так вважає", - додав експерт.
Але мало хто враховує, в якому стані був організм у наших батьків, дідусів, бабусь.
Поганий стан вашого шлунково-кишкового тракту
Якщо низька кислотність шлункового соку, то скільки б ви не їли білкових продуктів, вони будуть погано засвоюватись. Також це стосується таких мінералів і вітамінів, як: залізо, цинк, мідь, вітамін В12, вітамін С.
Це ключові вітаміни і мінерали, від яких залежить стан нашого волосся і нігтів, тому скільки б ви не їли білкових, залізовмісних та інших продуктів, засвоюватись буде лише незначна частина.
До симптомів некоректної роботи ШКТ відносять:
- неприємний запах з рота
- біль в шлунку після споживання їжі
- відрижка
- здуття
- газоутворення
- діарея
- закреп
- біль в правому або в лівому підреберʼї
Юрій Попко зазначив, що слід почати з того, щоб зрозуміти, в якому саме відділі ШКТ пішов збій. Ц може бути:
- низька кислотність в шлунку
- застій жовчі
- недостатня кількість ферментів підшлункової
Відповідно, при надходженні їжі в кишківник, яка погано перетравилась, відбувається надлишковий ріст патогенної мікрофлори.
Навіть якщо додати в раціон вітамінно-мінеральний комплекс, то це або взагалі ситуацію не змінить, або різниця буде незначна і лише на період прийому цих добавок.
Як зберегти волосся в гарному стані
Щоб призупинити процес посивіння та випадіння волосся, необхідно:
- приймати полівітамінні препарати з мікроелементами
- відмовитися від куріння
- вести здоровий спосіб життя
- здорове харчування - щоб надати вашому волоссю необхідних поживних речовин, вживайте багато білкової їжі, наприклад, м'ясо курки, рибу і молочну продукцію
- захист від нагрівання і хімічних процесів. Укладка гарячими приладами, різні хімічні процеси і фарбування може спричинити пошкодження та випадіння волосся
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