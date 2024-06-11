Что делать, если до 35-ти выпадают и седеют волосы: 5 советов, которые сохранят косы
Выпадение волос в большом количестве, ломкость, ухудшение ногтей может свидетельствовать о плохом питании. Это признак того, что организм имеет большие дефициты, то есть все идет изнутри.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу тренера и нутрициолога Юрия Попко.
Почему до 35 лет выпадают волосы
Многие люди до 35 лет могут столкнуться с выпадением волос, сухостью, хрупкостью, ломкостью, ранней сединой и ухудшением состояния ногтей.
Это главный признак, что у организма большие дефициты.
То есть, прежде чем мазать, мыть и стараться исправить последствия, следует "копнуть глубже и заглянуть внутрь".
Тренер рассказал, что конечно генетика играет роль, но в основном это зависит от образа жизни, который человек ведет.
"Рано поседели, пожалуй, это генетика - большинство так считает", - добавил эксперт.
Но мало кто учитывает, в каком состоянии был организм у наших родителей, дедушек, бабушек.
Плохое состояние вашего желудочно-кишечного тракта
Если низкая кислотность желудочного сока, то сколько бы вы ни ели белковых продуктов, они будут плохо усваиваться. Также это касается таких минералов и витаминов, как железо, цинк, медь, витамин В12, витамин С.
Это ключевые витамины и минералы, от которых зависит состояние наших волос и ногтей, поэтому сколько бы вы ни ели белковых, железосодержащих и других продуктов, усваиваться будет лишь незначительная часть.
К симптомам некорректной работы ЖКТ относят:
- неприятный запах изо рта
- боль в желудке после еды
- отрыжка
- вздутие
- газообразование
- диарея
- закреп
- боль в правом или в левом подреберье
Юрий Попко отметил, что следует начать с того, чтобы понять, в каком именно отделе ЖКТ пошел сбой. Это может быть:
- низкая кислотность в желудке
- застой желчи
- недостаточное количество ферментов поджелудочной
Соответственно, при поступлении пищи в плохо переварившуюся кишечник происходит избыточный рост патогенной микрофлоры.
Даже если добавить в рацион витаминно-минеральный комплекс, то это либо вообще ситуацию не изменит, либо разница будет незначительна и только на период приема этих добавок.
Как сохранить волосы в хорошем состоянии
Чтобы остановить процесс поседения и выпадения волос, необходимо:
- принимать поливитаминные препараты с микроэлементами
- отказаться от курения
- вести здоровый образ жизни
- здоровое питание - чтобы предоставить вашим волосам необходимые питательные вещества, употребляйте много белковой пищи, например, мясо курицы, рыбу и молочную продукцию
- защиту от нагревания и химических процессов. Укладка горячими приборами, различные химические процессы и покраска может привести к повреждению и выпадению волос.
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