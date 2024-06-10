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Чим маринувати м'ясо, щоб воно принесло не шкоду, а користь

Понеділок 10 червня 2024 12:55
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Чим маринувати м'ясо, щоб воно принесло не шкоду, а користь Фото: Чим корисніше за все маринувати м'ясо (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова
Експерт: Оксана Скиталінська

М'ясо - це дуже корисний продукт, в якому багато білка. Воно буде приносити максимальну користь, якщо готувати його певним способом. Маринадів, які дуже популярні влітку - це теж стосується.

Які маринади краще обирати, розкаже РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв'ю дієтолога Оксани Скиталінської у подкасті "Як це жити" на YouTube.

Який маринад краще обирати

Експерт наголосила, що неперероблене м'ясо буде приносити максимальну користь. Тобто, якщо ви його запечете або зробити шашлик - це не шкідливо.

Скиталінська пропонує маринувати м'ясо кислими продуктами, наприклад соком лимона, яблучним та апельсиновим соком.

"Також це може бути біле або червоне вино. Також спробуйте бальзамічний оцет, якщо додати трав - біологічних речовин стане ще більше", - розказала дієтолог.

Також для маринування цілком підійде мінеральна вода з газом.

"Дайте м'ясу так ніч постояти - і ви отримаєте дуже корисний продукт", - зазначила експерт.

До цього дієтолог поділилася рецептом салату для молодості та довголіття.

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