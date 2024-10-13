Чоловіку-військовому зірки "плюсів" дорікнули за відпустки за кордоном. Він відповів

Яке звання отримав Оністрат

Так, чоловік Хамайко розповів про свій шлях у війську. В нього відбулася неабияка трансформація. І нині він вже став бойовим офіцером.

При цьому Оністрат зазначив, що не шкодує про рішення піти на контракт. Два місяці тому він отримав нове звання.

"Три роки тому я не знав де моє приписне свідоцтво. 26 місяців тому я став молодшим сержантом. 14 місяців тому я став бойовим офіцером. Ні граму не жалкую про контракт. Два місяці тому я отримав лейтенанта. Трансформація", - написав обранець ведучої.

Андрій Оністрат (фото: instagram.com/onistrataa)

У коментарях під допис юзери не тільки дякували військовому за службу. Знайшлися й ті, хто поцікавився, як Оністрат може їздити за кордон, якщо він служить на фронті. Чоловік Хамайко нещодавно був у Берліні, де брав участь у марафоні.

"Дякуємо за все! Тільки як вам вдається так часто їздити на відпочинки? Інші військові навіть додому на декілька днів побачити рідних не мають можливість приїхати. Розкрийте секрет. Без сарказму, щире запитання", - написав один з коментаторів.

Оністрату дорікнули за відпустки за кордоном (скріншот)

У відповідь на це Оністрат пояснив, що використовує дні своєї відпустки. Також він розповів про власні рекорди й досягнення на марафоні.

"Рік тому я їздив в Чикаго, витратив 9 днів відпустки. 1 вересня я полетів в Токіо. Витратив 7 днів відпустки. Зараз я витратив 12 днів відпустки. Біг, Берлін. Всі марафони я пробіг від 3.01 до 3.06. Приходьте завтра , пробіжіть за 3.30, а після ми поговоримо про ваш відпочинок!" - написав військовий.

Відповідь обранця Хамайко (скріншот)

Що відомо про Андрія Оністрата

Оністрат та Хамайко живуть разом вже понад 18 років. Лише нещодавно зірка "плюсів" та її обранець офіційно взяли шлюб.

Андрій Оністрат (фото: instagram.com/onistrataa)

Бізнесмен вступив до лав ЗСУ влітку 2022 року. Він вже став командиром "Шершнів Довбуша" - роти ударних дронів.