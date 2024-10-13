Мужа-военного звезды "плюсов" упрекнули из-за отпусков за границей. Он ответил

Какое звание получил Онистрат

Так, муж Хамайко рассказал о своем пути в армии. У него произошла большая трансформация. И сейчас он стал боевым офицером.

При этом Онистрат отметил, что не жалеет о решении пойти на контракт. Два месяца тому назад он получил новое звание.

"Три года назад я не знал, где мое приписное свидетельство. 26 месяцев назад я стал младшим сержантом. 14 месяцев назад я стал боевым офицером. Ни грамма не жалею о контракте. Два месяца назад я получил лейтенанта. Трансформация", - написал избранник ведущей.

Андрей Онистрат (фото: instagram.com/onistrataa)

В комментариях под постом пользователи не только благодарили военного за службу. Нашлись и те, кто поинтересовался, как Онистрат может ездить за границу, если он служит на фронте. Муж Хамайко недавно был в Берлине, где участвовал в марафоне.

"Спасибо за все! Только как вам удается так часто ездить на отдых? Другие военные даже домой на несколько дней увидеть родных не могут приехать. Раскройте секрет. Без сарказма, искренний вопрос", - написал один из комментаторов.

Онистрата упрекнули в отпуске за границей (скриншот)

В ответ на это Онистрат объяснил, что использует дни своего отпуска. Также он рассказал о собственных рекордах и достижениях на марафоне.

"Год назад я ездил в Чикаго, потратил 9 дней отпуска. 1 сентября я улетел в Токио. Потратил 7 дней отпуска. Сейчас я потратил 12 дней отпуска. Бег, Берлин. Все марафоны я пробежал от 3.01 до 3.06. Приходите завтра, пробежите за 3.30, а после мы поговорим о вашем отдыхе!" - написал военный.

Ответ избранника Хамайко (скриншот)

Что известно об Андрее Онистрате

Онистрат и Хамайко живут вместе уже более 18 лет. Лишь недавно звезда "плюсов" и ее избранник официально вступили в брак.

Андрей Онистрат (фото: instagram.com/onistrataa)

Бизнесмен вступил в ряды ВСУ летом 2022 года. Он уже стал командиром "Шершнів Довбуша" - роты ударных дронов.