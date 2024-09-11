Чоловік-військовий ведучої "плюсів" ошелешив заявою про командира: "З армії не звільняють невдах"

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram військовослужбовця.

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Зі слів Оністрата, в українській армії не вистачає інституту лідерства. Лідерів, каже він, "не люблять і намагаються пригнічувати".

"З армії не звільняють невдах. Якщо ти в погоні за зірками "ухайдокав" підрозділ, інколи декілька раз - тебе в найкращому результаті понизять в позиції або відправлять вчитися. Потерпіти. Дочекатися "нових призначень". Можуть після навчання дати генерала. І це правило!", - написав він.

А ось поважають, говорить військових, лише "віслюків".

Андрій Оністрат (фото: instagram.com/onistrataa)

"Якщо ти "віслюк" - ти красавчік! Бути тупим віслюком, набагато краще ніж казати правду про ситуацію на ЛБЗ, або про особовий склад, або про будь що, що стосується реальної ситуації", - зазначив Андрій.

Чоловік ведучої також показав фото з товаришем, який врятував його від "свавілля командира". Оністрат назвав його "унікальною людиною".

"Той хотів, щоб я місяців 3 доводив, що я не брав 6+1 мавіків. Що вцілому буде біля 30 тисяч доларів. Я ж привіз власних 4-3 тисячі, а за рештою звернувся до свого старого друга @lesia_ua_foundation. Вони швидко прислали мені решту…", - розповів військовослужбовець.

Андрій Оністрат з товаришем (фото: instagram.com/onistrataa)

Таким чином, сказав чоловік, він за кілька днів передав роту і попрощався зі всіма.

"Командир, до речі, 5 років вчився в USA. Так що мій висновок - це не навчання, це культура. PSS. В останній день замість пляшки віскі я подарував йому mavic 3T", - підсумував Андрій і поцікавився в інших військових їхньою думкою.

Реакція юзерів

Багато фоловерів чоловіка погодилися з його словами, і зазначили, що в армії пригнічують не лише лідерство, а ініціативу та ентузіазм, який зʼявляється у цій справі досить рідко після майже трьох років повномасштабної війни.

У нас ще дуже мало культури взагалі! Я вважаю, що в армії теж має бути культура, а там одне хамство, зверхність і самодурство!

Читаю коментарі і я прям засмучений, бо десь всередині мав надію, що це вже потроху змінилось, відійшло від радянського підходу з розповідей

Андрій - нажаль ця радяншина прогресує, дуже мало офіцерів які думають, які бачать театр бойових дій на кілька кроків вперед

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Андрій Оністрат (фото: instagram.com/onistrataa)

Нагадаємо, Андрій Оністрат вступив до лав ЗСУ влітку 2022 року. Нині він є командиром роти ударних безпілотників "Шершні Довбуша" 68 окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша.

Нещодавно чоловік Валентини Хамайко поділився, що отримав вже декілька суворих доган, і розповів, за що саме.