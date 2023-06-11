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Чоловік заплатив за тату 35 тисяч, і йому набили дитячі каракулі на всю спину (фото)

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Неділя 11 червня 2023 20:33
Чоловік заплатив за тату 35 тисяч, і йому набили дитячі каракулі на всю спину (фото) Татуювання (ілюстративне фото: unsplash)
Автор: Світлана Мащенко

Чоловік витратив на татуювання 900 євро (35 тисяч гривень). За ці гроші йому набили на всю спину картину, ніби намальовану трирічною дитиною.

Незвичним татуюванням поділився у своєму TikTok майстер під ніком mishaaaattt з Берліну.

Що зображено на татуюванні

"Він заплатив 900 євро за це татуювання - воно того варте?" - запитав мастер у дописувачів.

На відео клієнт відвернувся від камери та показав спину.

Майстер позначив малюнок, як "квіти в горщику". Він складається з унікального візерунка від руки, який покривав його від плеча до попереку.

На правому плечі також було викарбувано кілька абстрактних ліній.

Декому з дописувачів татуювання нагадало "дитячий малюнок", намальований фломастерами.

У коментарях тату-майстер підтвердив, що дизайн - це картина сина клієнта.

Чоловік заплатив за тату 35 тисяч, і йому набили дитячі каракулі на всю спину (фото)

Чоловік заплатив за тату 35 тисяч, і йому набили дитячі каракулі на всю спину (фото)

Чоловік заплатив за тату 35 тисяч, і йому набили дитячі каракулі на всю спину (фото)

Художник створює унікальні тату

Татуювання майстра дійсно незвичні і неповторні. Він набиває клієнтам дуже абстрактні малюнки, лінії, обриси вен, примітивні зображення квітів

Художник розповів, що його концепція була натхненна "свободою" та "красою".

Незважаючи на деяку критику, у нього багато клієнтів та вдячних відгуків.

Чоловік заплатив за тату 35 тисяч, і йому набили дитячі каракулі на всю спину (фото)Чоловік заплатив за тату 35 тисяч, і йому набили дитячі каракулі на всю спину (фото)Чоловік заплатив за тату 35 тисяч, і йому набили дитячі каракулі на всю спину (фото)Чоловік заплатив за тату 35 тисяч, і йому набили дитячі каракулі на всю спину (фото)

Всі скріни: tiktok.com/@mishaaaattt

@mishaaaattt dm me on insta for the prices #tattootok #tattooedboy #tattooideasforgirls #ignoranttattoo #abstracttattoo #flowertattoo #tattooideas #berlintattoo original sound - VP Art

Раніше ми писали, як правильно доглядати за татуюванням, щоб потім не довелося перебивати.

Також читайте, що фотограф витратив три роки, щоб зняти статую Христа-Спасителя з Місяцем в руках.

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