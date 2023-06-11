Чоловік заплатив за тату 35 тисяч, і йому набили дитячі каракулі на всю спину (фото)
Чоловік витратив на татуювання 900 євро (35 тисяч гривень). За ці гроші йому набили на всю спину картину, ніби намальовану трирічною дитиною.
Незвичним татуюванням поділився у своєму TikTok майстер під ніком mishaaaattt з Берліну.
Що зображено на татуюванні
"Він заплатив 900 євро за це татуювання - воно того варте?" - запитав мастер у дописувачів.
На відео клієнт відвернувся від камери та показав спину.
Майстер позначив малюнок, як "квіти в горщику". Він складається з унікального візерунка від руки, який покривав його від плеча до попереку.
На правому плечі також було викарбувано кілька абстрактних ліній.
Декому з дописувачів татуювання нагадало "дитячий малюнок", намальований фломастерами.
У коментарях тату-майстер підтвердив, що дизайн - це картина сина клієнта.
Художник створює унікальні тату
Татуювання майстра дійсно незвичні і неповторні. Він набиває клієнтам дуже абстрактні малюнки, лінії, обриси вен, примітивні зображення квітів
Художник розповів, що його концепція була натхненна "свободою" та "красою".
Незважаючи на деяку критику, у нього багато клієнтів та вдячних відгуків.
Всі скріни: tiktok.com/@mishaaaattt
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Раніше ми писали, як правильно доглядати за татуюванням, щоб потім не довелося перебивати.
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