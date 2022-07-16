Как правильно ухаживать за татуировкой, чтобы потом не перебивать

Независимо от того, сделали ли вы татуировку в первый раз или в 20-й никогда не помешает ознакомиться с полезными советами по уходу за ним. В конце концов, вам много раз намеренно протыкали кожу иглами, поэтому важно убедиться, что вы знаете, как правильно ухаживать за желанным, но непростым ранением!

Мы собрали лучшие советы, как сохранить татуировку надолго. Читайте в нашем материале Styler ниже

Как правильно заботиться о татуировке

Уход за татуировкой в основном сводится к четырем вещам:

Держите тату в чистоте, но не переусердствуйте. Используйте жидкое мыло 1-3 раза в день.

Не допускайте высыхания с помощью увлажняющих кремов или мазей.

Держите место тату закрытым, сначала повязкой, которую вы получите от мастера, затем собственной защитной пленкой.

Надевайте свободную одежду, чтобы защитить тату от солнца.

Правильный уход за тату очень важен (фото: freepik)

Уход за тату в первые дни

Когда дело доходит до поддержания чистоты, не переусердствуйте. У вас может возникнуть соблазн мыть тату много раз в день, чтобы предотвратить заражение.

Но в конечном итоге вы только пересушите кожу и потенциально вызовете образование струпьев (корочки).

Рекомендуется мыть татуировку мыльным раствором не более 3-х раз в день, при этом нельзя тереть кожу или вытирать полотенцем. Также нельзя распаривать кожу, это существенно влияет на четкость картинки.

Нужно дать коже возможность обсохнуть и вскоре промокнуть бумажным полотенцем.

Татуировка надолго сохранит свой цвет и насыщенность при правильном уходе (фото: freepik)

Как и в случае любой раны, важно защищать ее от воспаления и последующего нагноения. Поэтому следует обработать тату ранозаживляющим кремом и закрывать защитной пленкой (также подойдет пищевая пленка).

Вместо защитной пленки лучше использовать компресс из детской пеленки потому что она предназначена для нежной кожи малышей, хорошо впитывает влагу и имеет антисептическую пропитку, поэтому идеально подойдет в наших целях.

Также важным плюсом компресса, является возможность циркуляции воздуха в условиях выделения сукровицы и использования увлажняющего крема.

Советуем делать компресс с запасом, то есть чуть больше размером чем сама татуировка. Компресс стоит менять каждые 12 часов.

Важно в первые 5 дней не заниматься спортом, не посещать бассейны или бани, а также не употреблять алкогольные напитки.

Уход за тату в последующие дни

Если вы делали все правильно и никаких проблем не появилось, то в результате ухода на 3-4 день должна появится корочка, тогда мы прекращаем делать компрессы или использовать пленку.

На место татуировки следует продолжить наносить ранозаживляющую мазь или увлажняющий крем для кожи.

Если хотите красивое тату надолго, ухаживайте за ним (фото: freepik)

Если вы заметите пигментацию на корочке, не волнуйтесь, это нормально.

Главное - не обдирать корочку потому, что это скорей всего приведет к порче картинки.

Если обобщить, то можно сказать, что корочка - это мертвый слой кожи, который защищает молодую кожу от заражения. А наше тату - от деформации, поэтому корочку нельзя тереть в душе, чесать или обдирать.

Корочка сама начнет отпадать через 10-14 дней после нанесения татуировки, а полное заживление кожи происходит в течение 2-4 недель.

Новые способы ухода за татуировками

В свободной продаже доступны специальные эластичные пленки для заживления ран от татуировок. Такая пленка значительно уменьшает время заживления, снижает вероятность попадания бактерий и избавляет вас от лишних головных хлопот.

Самыми большими плюсами такой пленки является водонепроницаемость и то, что вам нужно будет ее снять только на 5-й день после нанесения. Кроме того, пленка пропускает воздух и позволяет ране "дышать".

Такая чудо-пленка наносится на сухую кожу без мазей или краски, использует естественное выделение сукровицы для скорейшего заживления.

Что касается ограничений то они такие же, как и с классическими методами.

Если по каким-то причинам вы повредили такую пленку или вам пришлось ее снять, уход следует продолжить обычными методами.