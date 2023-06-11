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Фотограф витратив три роки, щоб зняти статую Христа-Спасителя з Місяцем в руках. Нарешті йому це вдалося

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Ріо-де-Жанейро, Неділя 11 червня 2023 19:40
Фотограф витратив три роки, щоб зняти статую Христа-Спасителя з Місяцем в руках. Нарешті йому це вдалося Статуя Христа Спасителя в Ріо-де-Жанейро (фото: Вікіпедія)
Автор: Світлана Мащенко

Бразильський фотограф три роки тому вирішив зробити знімок знаменитої статуї Христа-Спасителя в Ріо-де-Жанейро так, ніби вона тримає Місяць в руках. Після довгої підготовки, багатьох невдалих спроб нарешті йому це вдалося.

Про це пише Daily Mail.

Як художнику це вдалося

Леонардо Сенс - так звати фотографа - зробив свій довгоочікуваний знімок вранці з пляжу Ікараї в муніципалітеті Нітерой в Ріо-де-Жанейро, майже в семи милях від місця розташування культової статуї.

Тепер фото, на якому 40-метровий монумент "тримає" Місяць обома руками, стало вірусним.

Фотограф витратив три роки, щоб зняти статую Христа-Спасителя з Місяцем в руках. Нарешті йому це вдалося

Художник розповів, що готувався до дивовижного знімка, вивчаючи положення Місяця. Він з'ясував, коли саме Місяць вирівнюється з монументом, заради знімка своєї мрії.

Сенс використовував різні програми, щоб знайти "час і точну дату", коли Місяць буде розташований прямо над Христом-Спасителем.

Фотограф витратив три роки, щоб зняти статую Христа-Спасителя з Місяцем в руках. Нарешті йому це вдалося

Леонардо Сенс (фото: dailymail)

Це важливо знати

"Христос-Спаситель" - статуя Ісуса Христа в Ріо-де-Жанейро, Бразилія. Монумент має розмір 39,6 м заввишки (розмах рук 28 метрів), важить 1145 тонн, і знаходиться на вершині 200-метрової гори Корковаду в національному парку Тіжука, в межах міста.

Збудована як символ християнства, статуя стала символом Ріо-де-Жанейро і Бразилії.

Фотограф витратив три роки, щоб зняти статую Христа-Спасителя з Місяцем в руках. Нарешті йому це вдалося

Фотограф витратив три роки, щоб зняти статую Христа-Спасителя з Місяцем в руках. Нарешті йому це вдалосяФотограф витратив три роки, щоб зняти статую Христа-Спасителя з Місяцем в руках. Нарешті йому це вдалося

Всі фото: dailymail

Зовнішня поверхня облицьована стеатитом, вибраним за його стійкість і легкість обробки. Спорудження монументу зайняло п'ять років, з 1926 по 1931 року - і 12 жовтня 1931 року статую було відкрито. Вартість пам'ятника склала 250 тисяч доларів США - нечувану на той час суму.

Раніше ми писали, що жінка встановила камери спостереження в лісі і ледь не посивіла від побаченого.

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