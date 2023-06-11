Мужчина заплатил за тату 35 тысяч, и ему набили детские каракули на всю спину (фото)
Мужчина потратил на татуировку 900 евро (35 тысяч гривен). За эти деньги ему набили на всю спину картину, словно нарисованную трехлетним ребенком.
Необычной татуировкой поделился в своем TikTok мастер под ником mishaaaattt из Берлина.
Что изображено на татуировке
"Он заплатил 900 евро за эту татуировку - она того стоит?" - спросил мастер у подписчиков.
На видео клиент отвернулся и показал спину.
Мастер обозначил рисунок, как "цветы в горшке". Он состоит из уникального узора от руки, покрывавшего его от плеча до поясницы.
На правом плече также было набито несколько абстрактных линий.
Некоторым из подписчиков татуировки напомнили "детский рисунок", нарисованный фломастерами.
В комментариях тату-мастер подтвердил, что дизайн - это картина сына клиента.
Художник создает уникальные татуировки
Татуировки мастера действительно необычны и неповторимы. Он набивает клиентам очень абстрактные рисунки, линии, очертания вен, примитивные изображения цветов.
Художник рассказал, что его концепция была вдохновлена "свободой" и "красотой".
Несмотря на некоторую критику, у него много клиентов и благодарных отзывов.
Все скрины: tiktok.com/@mishaaaattt
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