Головний подарунок на Різдво: Єфросиніна вперше за довгий час возз'єдналася з чоловіком-військовим

Телеведуча мріяла, щоб за святковим столом зібралися всі члени її сім'ї, і її мрія збулася. Вранці вона показала в Stories, що її чоловік Тимур Хромаєв, який після початку повномасштабного вторгнення приєднався до ЗСУ, готує сніданок.

Скриншот

Свої історії вона підписала словами з пісні Мераї Кері "All I Want for Christmas Is You".

Скриншот

Потім Єфросиніна показала сніданок, який приготував їй чоловік: омлет, шматочки авокадо, огірка і помідора, а також відварений буряк.

Скриншот

Що відомо про службу Тимура Хромаєва

До початку війни чоловік Єфросиніної був партнером інвестиційної компанії "Арта", а з 2015 по 2021 рік був головою Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну він вирішив приєднатися до ЗСУ. Сама телеведуча не раз розповідала, що була не в захваті від такого його рішення, але все ж прийняла позицію обранця.

Він пішов добровольцем і прийняв рішення офіційно оформитися в ЗСУ.

Чоловік служить у 112-й бригаді, перебуває в прифронтовій зоні, є командиром роти. У його підрозділі понад 100 осіб, які займаються радіоелектронною боротьбою, БПЛА та дронами.

У серпні 2024 року Тимур Хромаєв отримав нагороду Срібний хрест від головкому Олександра Сирського.

Іноді в соцмережах ведуча ділиться рідкісними романтичними кадрами та залишає слова любові своєму чоловікові.

Пара разом уже 20 років. У цьому шлюбі народилися двоє дітей: донька Нана та син Олександр.

Маша Єфросиніна і Тимур Хромаєв (фото: instagram.com/mashaefrosinina)